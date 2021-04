Grazie al Grande Fratello Vip Stefania Orlando ora è ancora più famosa e amata. Da anni sul piccolo schermo come conduttrice e showgirl, la terza classificata al reality di Alfonso Signorini si è fatta meglio conoscere come persona nella Casa ma a differenza di altri ex gieffini di lei non c’è praticamente traccia in tv.

E negli ultimi giorni molti utenti devono aver notato questa sua ‘strana assenza’, al punto da convincere Stefania a chiarire la questione su Instagram. Specie perché, nell’interrogarsi sui motivi di questa sua ‘latitanza’, qualcuno cominciava a ipotizzare che la showgirl non fosse gradita a certi salotti televisivi. Ma non è assolutamente così, come spiegato dalla stessa Stefania Orlando tra le sue Storie di Instagram più recenti. (Continua a leggere dopo la foto)















“Stamattina sento proprio la necessità, l’esigenza di tranquillizzare una parte di voi”, esordisce la showgirl tra le Storie social. “Volevo dirvi che è anche una mia scelta di non andare nei programmi, perché ho bisogno di stare un po’ per fatti miei. Sto facendo musica, sto facendo altre cose. Quindi, nessuno ‘non mi vuole’, non c’è niente sotto”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Succederanno delle cose, dobbiamo soltanto aver pazienza. Tutto va bene, voi dovete continuare a sostenermi con grande positività”, svela poi sempre su Instagram. E “Poi, ragazzi, l’esperienza ci insegna che la fretta è una cattiva consigliera. Quindi bisogna saper aspettare, le cose arriveranno, non sono imminenti. Bisogna saper aspettare”. (Continua a leggere dopo le foto)











Dunque per il momento Stefania Orlando si gode sì la popolarità e il bagno di fan che l’assalgono ogni volta che la incontrano per strada, ma si concentra anche su progetti che erano stati lasciati in sospeso all’entrata nella casa del GF Vip, dunque una vita fa. Per esempio la sua carriera di cantante, ultimamente rinverdita dal singolo invernale “Babilonia” e che aspetta di arricchire con un nuovo brano più estivo.

“Perché non ero in studio al GF Vip”. Franceska Pepe, finalmente fuori il vero motivo