Gemma Galgani ancora sotto i riflettori. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne la dama vivrà una nuova cocente delusione. Si chiude per lei una settimana nera, iniziata con la lite nel parcheggio dello studio con la nemica di sempre Tina Cipollari. Tutto era success dopo che la produzione aveva organizzato la cena di Gemma e Domenico. I due non sapevano che di nascosto Tina sta osservando la scena.

Tina aveva perso la pazienza interrompendo la cena dei due in modo irruento.

L’opinionista era certa che Gemma stesse portando avanti “una pagliacciata”. Qui era iniziata una forte discussione tra la Cipollari e la Galgani, che si era conclusa nel parcheggio tra urla e insulti. Appena finito il video Tina aveva insistito precisando quanto accadde anni fa con l’ex marito Kikò Nalli. “Non è che lui è venuto a corteggiare me, è stato un colpo di fulmine. Uno mi è capitato e l’ho sposato. Con quell’uomo ho avuto tre figli, poi è finita. Lei non è venuta a cercare l’amore, evidentemente è venuta a cercare altro”. Continua dopo la foto















Oggi Gemma Galgani subirà una nuova cocente delusione da Roberto che sta conoscendo anche Isabella. Il cavaliere dichiara, in modo abbastanza chiaro, che tra loro potrà esserci solo un’amicizia. Inutile sottolineare la delusione con le lacrime che sono scese. Per Gemma un momento durissimo visto che, da mesi e dopo la bocciatura di Maurizio, incassa solo rifiuti. Continua dopo la foto















A mettere il carico ci ha pensato Tina, collegata in video da casa che, che riporta in studio la questione riguardante Walter Chiari. L’opinionista è certa che Gemma, in passato, abbia dichiarato che tra loro c’era stato un flirt. La Galgani continua a smentire la cosa e se la prende addirittura con la rivista DiPiù. A questo punto, arrivano le prove: Gemma ha sempre detto la verità in studio. Continua dopo la foto











La notizia non viene presa bene da Tina. Ad inizio puntata Gemma aveva rivisto anche Nicola Vivarelli, con il quale era già uscita prima delle riprese. Pare che l’incontro avvenuto con Nicola non abbia lasciato del tutto indifferente la dama che in puntata tenterà di spiegare le emozioni scese in campo non appena ha avuto la possibilità di parlare con Vivarelli. Che Gemma non abbia ancora del tutto dimenticato il 26enne?

