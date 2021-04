“Oh, adesso basta!”. Striscia la notizia, saltano i nervi a Michelle Hunziker: la sfuriata in diretta. E Gerry Scotti resta di sasso

Saltano i nervi a Striscia la notizia. Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno avuto qualche screzio davanti alle telecamere. Tutto ha inizio con Gerry che impugna una specie di megafono per annunciare il servizio dell’inviato Pinuccio, l’uomo che sta facendo tremare la Rai con le sue inchieste sugli sprechi della tv pubblica. Quando la regia di Antonio Ricci torna in studio, dopo aver mandato in onda il servizio, Scotti invita i telespettatori a votare Pinuccio, un po’ come il classico “Vota Antonio” di Totò.

Il problema è che lo fa ad alta voce, e la conduttrice svizzera lo riprende platealmente: "Basta, Astra sta dormendo!". Astra è la cagnolina trovatella diventata la mascotte di questa edizione: la bestiola si è addormentata placida sul bancone e l'irruenza di Gerry rischiava di svegliarla. Ovviamente, lo "scontro" tra Gerry e Michelle è uno sketch, proprio come quando la Hunziker lo invita ripetutamente a guardare dalla parte opposta. Cosa, non si sa. Anzi, sì: "Pesce d'aprile!", grida la showgirl. "Mi hai fatto prendere un colpo", tira un sospiro Scotti.















Stessa cosa tra Shaila e Mikaela, le veline che non vanno a tempo, e finita la musica si fermano tutti, consapevoli che qualcosa sta per accadere entra la coreaografa e se la prende soprattutto con Shaila. "Due ore stamattina, non esiste!", rimbrotta la velina mora, che però non tace e replica stizzita: "No, esiste!". Alla risposta, la coreografa lascia lo studio e l'ex ballerina di Amici di Maria De Filippi sbotta: "Ma che ca***o vuoi da me, non ho capito?".















A questo punto entra in scena Mikaela, che riprende la collega a muso duro: "Cioè hai sbagliato a fare la coreografia, non hai fatto i conteggi giusti e ti stai a lamentare? Sempre a lamentarti, guarda questa". La tensione nell'aria è tale che si può tagliare, gli assistenti di studio provano amediare tra le due stelline di Striscia ma ormai l'ambiente è surriscaldato. "La rifacciamo", la butta lì una collaboratrice di Ricci.









Lite durante le prove…

Speriamo che queste cose non accadano più tra le nostre veline ❤️#striscia #striscialanotizia #pescedaprile pic.twitter.com/jmtR3we94R — Striscia la notizia (@Striscia) April 1, 2021



“Io me ne vado”, è irremovibile Shaila Gatta, visibilmente offesa. E Mikaela la imita un istante dopo. Impossibile andare avanti, e serpeggia il dubbio che possa saltare anche l’esibizione “ufficiale”, vista la rottura. Poi, di fronte agli assistenti di studio ammutoliti e allibiti, la verità: “Pesce d’aprile!”, entrano urlando e saltando le due veline.

