“Perché non ero in studio al GF Vip”. Franceska Pepe, finalmente fuori il vero motivo

Nella Casa del Grande Fratello Vip è durata poco e in studio si è vista ancora meno: solo ora Franceska Pepe svela il vero motivo per cui non ha partecipato alle dirette in studio. L’ex gieffina, che ricordiamo bene negli scontri con Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta, ha infatti rilasciato una lunga intervista a RadioGossipNewsItalia dove ha spiegato perché non l’abbiamo più vista tra gli eliminati e espresso la sua opinione su alcuni ex suoi compagni di reality.

Di Stefania Orlando Franceska dice che "è una persona molto analitica e sa arrivare al nocciolo della questione e con la sua pacatezza e riesce non dico a manipolare ma a dirigere gli eventi secondo le sue, è una persona molto brava a gestire le situazioni non si fa coinvolgere dalle emozioni che provai".















Andrea Zelletta? "Lo ammiro tantissimo perché vorrei sapere da lui com'è stato possibile il fatto che arrivasse in finale comunque senza mai creare una dinamica o esprimere un'opinione nell'arco di sei mesi quindi per me questo è comunque un risultato", dice ancora la Pepe, che come si ricorderà ha litigato con diversi coinquilini. Poi nell'intervista parla anche di Francesco Oppini.















“Io vorrei avere un decimo dell’autostima di Francesco Oppini, perché ha una visione della realtà tutta sua secondo me. Non capisco si sente un bellone, ma io non

capisco. Francesco ha due facce, con me è stato gentilissimo e simpaticissimo ed avevamo legato poi quando sono uscita ho sentito che ha detto queste cose su di me senza motivo quindi secondo me è un po' una bandiera al vento". Quindi il vero motivo sulla sua assenza in studio.











“Ma perché devo aver fatto una fine? Magari sto cominciando un nuovo inizio. In studio non c’ero perché sinceramente non ero ben organizzata, avevo anche altre

trasmissioni. Il fatto di dover andare due volte a settimana a Roma, io abito in Toscana, più le altre trasmissioni che avevo in ballo era veramente stressante. Col senno di poi, se mi capitasse un’altra occasione di questo genere penso proprio che mi trasferirò per la durata del programma nella città in cui si registra. Però era la mia prima esperienza e ho cercato di fare come potevo diciamo”, ha concluso Franceska.

