Un’altra puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è trascorsa senza intoppo alcuno, al seguito della brillante conduzione di Ilari Blasi e della simpatia degli opinionisti: il sagace Tommaso Zorzi, la spumeggiante Elettra Lamborghini e la verace Iva Zanicchi. Intoppi non ce ne sono stati, però qualcosa si è rischiato.

Nel corso della puntata di ieri sera del reality di Canale 5, qualcuno ha vaneggiato una certa ritirata. Il motivo non era dei più convincenti, in effetti, e quindi alla fine l’idea non è andata a segno. Dopo aver parlato con la fidanzata, tutto gli è sembrato davvero molto più grande di lui… (Continua dopo le foto)















Stiamo parlando di Andrea Cerioli che, una volta giunto in zona nomination, ha domandato a Ilary di essere ascoltato: “Ho fatto dei reality e penso di essere la persona più lontana dall’essere una persona triste e non giocosa, io con i ragazzi qua rido e scherzo con tutti, quindi penso che non mi abbia nominato nessuno. Rido e scherzo con tutti, ho una parola carina con tutti, semplicemente non aspetto la telecamera e non cerco di creare a tutti i costi delle dinamiche”. (Continua dopo le foto)























“Ci sono due telecamere in spiaggia e sono impegnate a riprendere chi fa cose. Nel momento in cui piango vengo inquadrato perché è una cosa plateale, nel momento in cui faccio una carezza probabilmente no”. L’ex tronista Andrea Cerioli ha poi aggiunto: “Conosco benissimo Arianna e se lei mi dice che sto facendo la figura del morto e credimi Ilary, che io qua faccio tutt’altro che il morto, e lei mi dice così allora probabilmente non sono adatto a fare questo reality. Non c’è una diretta 24 ore su 24”. (Continua dopo le foto)

“Penso di aver fatto il cretino h24 con tutti qua, se di me in Italia arrivano solo due clip dove piango, forse questo non è il reality fatto per me. Forse dovevo dar ragione a quelle persone che mi dicevano che non era il reality fatto apposta per me. Il mio problema è che non riuscirò mai ad aspettare la telecamera per parlar male di qualcuno, se voglio fare una carezza a qualcuno gliela faccio senza aspettare la telecamera, qua ci sono solo due telecamere, non abbiamo il microfono o le telecamere puntate”.

