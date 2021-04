Look coloratissimi tranne che per la padrona di casa all’Isola dei Famosi 2021. Per la sesta puntata del reality in onda su Canale 5, Ilary Blasi ha puntato tutto su un tailleur pantalone nero dopo aver stregato il pubblico con abiti a tutto colore, ricercati e firmati da importantissimi brand. Giovedì sera ha invece puntato tutto sul classico. Stando quando riportato dalla sua stylist, il bellissimo tailleur nero è di Genny, le scarpe di Casadei, mentre gli orecchini Bozart Bijoux.

A dare colore allo studio dell'Isola ci hanno pensato i suoi opinionisti: Tommaso Zorzi in giallo lime e Elettra Lamborghini in rosso fuoco. La cantante e regina del twerk era più sobria rispetto alle scorse puntate. Come dimenticare del resto il completo leggings e camicia stampati con l'iconica stampa Versace?















Per il sesto appuntamento con l'Isola dei Famosi ha scelto invece un bellissimo abito rosso. È firmato da un altro brand ma in quanto a costo non ha nulla a che 'invidiare' al completo della scorsa settimana del valore di quasi 1500 euro (leggings e camicia costano rispettivamente 490 euro e 990 euro). Il vestito in questione è di Givenchy e costa infatti 1390 euro.















Nel dettaglio si tratta di un "abito asimmetrico midi senza maniche lavorato a punto Milano rosso papavero, con una spallina profilata con catena a maglie larghe di metallo sfaccettato dalla finitura oro e cuciture effetto spirale in rilievo sul corpo", si legge nella descrizione. Come sempre (e come fa anche Zorzi) Elettra lo ha fatto vedere ai fan di Instagram prima dell'inizio della diretta.











Non solo. Oltre a essersi ripresa durante il trucco e parrucco in camerino e far vedere il mini dress scelto per la puntata, Elettra Lamborghini ha dato informazioni sui brand e inquadrato anche le scarpe che ha abbinato all’abito rosso. Scarpe color oro e dal tacco vertiginoso che, fa sapere la stessa Elettra, sono di Prima Donna. Il prezzo? Sul sito del brand vengono vendute a 59,90 euro.

