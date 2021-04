“Mi dispiace, ma devi abbandonare l’isola”. Isola dei famosi, l’annuncio di Ilary Blasi a fine puntata

La sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è iniziata con una bella notizia: Paul Gascoigne è tornato in gioco. Il concorrente ha deciso di tornare sulla spiaggia e proseguire, nonostante l’infortunio si sia rivelato abbastanza preoccupante. Paul è tornato sull’Isola con un tutore alla spalla e con due regole da seguire per poter rimanere. Rosolino ha spiegato che sebbene l’infortunio si sia rivelato più preoccupante del previsto, Paul ha deciso di tornare ma a patto che non partecipi alle prove fisiche.

E non solo, perché i medici hanno previsto per lui una brandina su cui dormire. Il concorrente non può dormire a terra per ora, per cui Rosolino ha chiesto agli altri concorrenti se fossero d'accordo o meno con queste regole. Hanno accettato naturalmente, contenti di riaccogliere Paul nel gruppo. Nessuno di loro potrà toccare il letto di Paul. Ilary Blasi ha poi parlato delle dinamiche degli ultimi giorni, partendo da Awed. Il gruppo ha perdonato il ragazzo, ma non tutti credono alla sua sincerità.















Elettra Lamborghini ha fatto notare che la stanno portando troppo per le lunghe: se hanno deciso di perdonarlo, devono andare avanti e basta. Daniela Martani ha avuto dei problemi con gli altri a causa del cibo. Lei è vegana quindi vorrebbe una porzione di riso più grande degli altri, ma di sicuro sarà motivo di discussione.























Miryea ha scoperto ciò che Drusilla ha detto alle sue spalle, al proposito del suo entusiasmo, e ci è rimasta molto male. Poi ci sono state due sfide: Awed contro Gilles, Miryea contro Drusilla. In palio una stecca di cioccolata, che Gilles e Miryea, i vincitori, hanno diviso con tutto il gruppo. L'eliminato della sesta puntata dell'Isola 2021 è stata Miryea: il pubblico ha deciso con il 65%. Awed è stato votato per l'eliminazione dal restante 35%.



L’eliminata Miryea ha fatto la sua ultima nomination con il bacio e ha scelto Drusilla. La Blasi si è collegata con Parasite Island per chiuderla definitivamente. Fariba e Ubaldo sono diventati concorrenti a tutti gli effetti, mentre tra Brando e Vera è stato aperto un televoto. Il pubblico si è espresso: Brando Giorgi è rientrato in gioco, con il 56% di preferenze.

