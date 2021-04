Non è un momento particolarmente felice per Ursula Bennardo e Sossio Aruta. Poche settimane fa erano stati sotto i riflettori e a al centro delle polemiche. Il nome dell’ex cavaliere di UeD ed ex protagonista di Temptation Island era uscito nel cast della prossima Isola dei Famosi. Le indiscrezioni si erano fatte talmente pressanti che alla fine Sossio si era visto costretto a intervenire personalmente per smentirle.

“Non si contano più i messaggi che ricevo da quando circola il mio nome come possibile naufrago alla prossima edizione dell’isola dei famosi – aveva scritto in un post di Instagram – Per questo ho deciso di farvi sapere che non parteciperò all’isola, questo messaggio è per dirvi grazie. Il vostro affetto e la vostra attenzione nei miei confronti mi commuove… Grazie di tutto! E più di tutto grazie di esserci. E in futuro chissà, mai dire mai”. Continua dopo la foto















In attesa di quello che succederà è certo che le nozze fissate per il 25 giugno tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo non avranno luogo. Il motivo nell’emergenza sanitaria che blocca ogni possibile movimento. Ciò che è certo è che Ursula anticipa che hanno intenzione di organizzare per i loro ospiti una mini-vacanza. Non vogliono celebrare l’evento né a Taranto né a Castellammare. Continua dopo la foto















Ma c’è un altro problema, quello legato al lavoro di cui Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati a parlare dell’argomento sul settimanale Mio. Sossio aveva trovato lavoro in un supermercato ma ora è in cassa integrazione. “È successo a me quello che è successo a tantissimi italiani. Solo che noi, a differenza di altri, siamo personaggi pubblici e in qualche modo riusciamo a stare a galla”. Continua dopo la foto











Ursula Bennardo ha invece aggiunto: “Non mi preoccupa il futuro perché posso contare sull’azienda di famiglia, inoltre ho in mano un lavoro che mi permetterà di lavorare ovunque. Ma con il Covid l’affluenza è diminuita quindi serve meno personale. Mi preoccupa la situazione generale perché purtroppo molti imprenditori sono costretti a indebitarsi. Oggi lavoro come influencer e riesco a rientrare nelle mie esigenze di guadagno”

Ti potrebbe interessare: “Purtroppo è tutto vero”. Sossio Aruta e Ursula Bennardo, l’amore non manca ma neppure i dolori. Sono loro a mettere tutto in piazza