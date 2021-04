Una notizia meravigliosa per gli amanti di ‘Un posto al sole’, la soap opera italiana che da anni fa compagnia a milioni di telespettatori. Nei giorni scorsi vi avevamo riferito di un avvenimento negativo. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Fanpage’, che ha ascoltato fonti interne al centro di produzione Rai situato nella città di Napoli, due attori della soap opera sono risultati positivi al tampone. Per questa ragione è scattato immediatamente il protocollo di sicurezza per evitare nuovi casi.

Tutti i contatti dei contagiati sono stati posti in isolamento fiduciario e i set di via Marconi sono stati subito chiusi. Si è inoltre proceduto alla sanificazione. Il set è comunque ripartito lunedì scorso, 29 marzo. Chi non ha avuto contatti con gli attori positivi ha potuto riprendere a lavorare, quindi così facendo non si sono interrotte per troppo tempo le riprese. Adesso invece la news è di tutt’altro tenore ed è stata annunciata ufficialmente dal canale Instagram ufficiale del programma. (Continua dopo la foto)















Alcune ore fa dunque il profilo social de ‘Un posto al sole’ ha sorpreso utenti e telespettatori, ma ovviamente in senso positivo. Tutti hanno letto con attenzione quel comunicato ufficiale e quando hanno capito di cosa si trattasse sono esplosi di gioia. Il pubblico avrà l’occasione di sentire ancora più vicini i loro amatissimi attori con una decisione senza precedenti della trasmissione in onda su Rai 3. Una novità incredibile, che partirà già nella giornata di domani, venerdì 2 aprile. (Continua dopo la foto)















Il profilo di ‘Un posto al sole’ ha quindi scritto: “Benvenuti a CasaUpas. A partire dal 2 aprile, ogni venerdì, subito dopo la puntata ci collegheremo in diretta sul nostro profilo Instagram per commentare live le storie in onda con gli attori di Un posto al sole. Vi aspettiamo a CasaUpas venerdì sera alle 21.15 circa”. E subito sono giunti tantissimi commenti: “Ma che bello!”, “Questa notizia è stupenda”, “Ragazzi, siete proprio uno spettacolo. Ci vediamo domani sera e tutti i venerdì”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Un Posto al Sole’ ha vissuto negli scorsi mesi momenti molto difficili. I telespettatori sono rimasti molto delusi dall’addio dell’attrice Nina Soldano e si parla con insistenza anche di ulteriori fuoriuscite dalla soap opera. I problemi sarebbero legati a mancati accordi sui contratti. Intanto, però, è avvenuto il ritorno di uno storico personaggio: quello di Nunzio Cammarota ma con un attore diverso.

