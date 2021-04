Sono giorni difficili per Christian De Sica. Qualche giorno fa è morta la sorella Emi, figlia del grande regista Vittorio e dell’attrice torinese Giuditta Rissone. Emi De Sica con i fratelli Christian e Manuel (morto nel 2014), si era con dedizione occupata di tutti i progetti in memoria del padre, come i premi De Sica, il restauro dei grandi film e le mostre.

Lo stesso Christian ha dato la notizia della scomparsa della sorella postando su Facebook una foto in bianco e nero di Emi e Vittorio, sorridenti. “Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà”, ha scritto l’attore. Durante la puntata di Che tempo che fa, l’attore romano ha voluto così ricordare Emi: “Non ha sofferto per fortuna, non si è neanche resa conto. Era molto simpatica e gentile”, ha raccontato da Fabio Fazio nella toccante intervista trasmessa durante la puntata in onda su Rai 3. Continua dopo la foto















Intanto si avvicina il suo ritorno in tv. Il sabato di Pasqua andrà in onda il suo one man show dal titolo Una serata tra amici, uno spettacolo in cui l’attore romano ripercorrerà tutta la sua carriera artistica e anche privata, in un percorso di memoria punteggiato da tanti momenti di spettacolo, anche intensi e speciali. Continua dopo la foto















Ci sarà l’incontro con il cognato Carlo Verdone, fratello di sua moglie Silvia, verranno svelati tanti aneddoti che andranno ad intrecciarsi a momenti musicali in un viaggio personale in cui sarà accompagnato dall’amico Pino Strabioli. Dello show ne ha parlato con Fabio Fazio durante l’intervista a Che tempo che fa. “In una serata tra amici canterò”. Continua dopo la foto











È sempre più vicina la messa in onda di Una serata tra amici. Attraverso queste canzoni andrò a ripercorrere la mia vita e tanti momenti salienti”, racconta De Sica. Ma c’è una cosa che lo preoccupa, la sfida con Amici di Maria De Filippi che la scorsa settimana ha bissato il successo della puntata di debutto quando aveva raccolto poco più di 6 milioni di spettatori con oltre il 28% di share. Riuscirà anche contro Christian De Sica a mantenere alta l’asticella dell’auditel? Intervistato a La Repubblica, l’attore ha ammesso che avrebbe preferito non scontrarsi con Amici : “Sarà quel che sarà. Abbiamo spettatori diversi, lei ha i ragazzi. Spero di portarmi dietro un po’ di pubblico giovane, quello dei cinepanettoni”

