Dimenticate il caschetto nero e la frangetta, anni fa Martina di Amici era così. Il cambio look è pazzesco

Martina Miliddi, 20 anni, originaria di Assemini, in provincia di Cagliari, è una delle alunne più discusse della scuola di Amici di Maria De Filippi e una delle ballerine, insieme a Rosa, a cui la professoressa Alessandra Celentano non manca mai di fare critiche sul suo modo di danzare.

Martina ha raccontato che ha iniziato ad appassionarsi alla danza quando insieme al padre, scomparso in un incidente quando aveva 10 anni, guardava le veline di Striscia la Notizia. "Ho perso mio padre da piccola in un incidente e non vado molto d'accordo con mia mamma. Con lei non ho questa confidenza da raccontarle, anzi lei non sa niente di me, neppure che sono qui", ha raccontato la giovane ballerina.















"Ma non soffro di questa cosa – ha detto ancora – io ho una mamma che non è lei. La morte di mio padre mi ha spezzato il cuore. Io non ho mai avuto un dono o un talento, non ero brava ma avevo voglia. Non ho amiche al di fuori, ho solo la danza". Martina ha quindi cominciato a studiare danza, in particolare latino americana, con l'insegnante Francesca Secci e a 17 anni ha partecipato al campionato mondiale Synchro Dance nella categoria Adults.















Ai casting del talent ha portato una coreografia che le ha fatto conquistare il banco della scuola di Maria De Filippi. E anche se la professoressa Alessandra Celentano, sempre molto severa nel suo campo, non era dello stesso avviso, la nuova professoressa Lorella Cuccarini ha deciso di darle un suo banco e la ballerina è arrivata fino al serale (iniziato il 20 marzo 2021).









Inconfondibile con il suo caschetto nero e frangetta, qualche anno fa Martina Miliddi aveva un look molto diverso, con il ciuffo da una parte e i capelli corti. Tra le foto dal passato c’è anche quella in cui la ballerina, invece, si mostra con i capelli lunghissimi e lisci. Ma c’è qualcosa che non manca mai, neanche oggi, il rossetto rosso che ormai è diventato uno dei suoi segni distintivi.

