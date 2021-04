Isolato dal gruppo, nel corso della puntata andata in onda lunedì 29 marzo, Awed è stato poi costretto a fare a meno dell’unico punto di riferimento conquistato durante la sua permanenza in Honduras: quello con Vera Gemma, eliminata al televoto e finita su Parasite Island.

A sostenerlo dall’Italia è l’amico Amedeo Preziosi, altro noto youtuber che durante il collegamento avvenuto in diretta, ha tentato di sostenerlo e di evitare di trasmettergli altro malumore.

Gli ha consigliato di smetterla di piangere e proseguire nel suo percorso, cercando di ricavare il meglio da questa avventura Awed è uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 e negli ultimi giorni anche tra i più discussi. Vero nome Simone Paciello, il giovane youtuber campano ha avuto scontri durissimi con Gilles Rocca e nemmeno in diretta hanno trovato un punto d’incontro. Continua dopo la foto















Ora Awed rischia di restare solo sull’Isola dei Famosi, con tutte le difficoltà che questo comporta. Come detto, la sua amica Vera Gemma è stata eliminata dal pubblico attraverso il televoto ma né lui né gli altri naufraghi sanno che Vera non è uscita definitivamente dal reality show. È rimasta in gioco su Parasite Island, pronta a tornare sull’isola principale qualora il pubblico dovesse consentirglielo. Continua dopo la foto















Oggi Awed è ritornato in gruppo ma sembra che non tutti abbiano ancora dimenticato quanto accaduto nei giorni precedenti. Tra questi ci sono Gilles Rocca e Francesca Lodo. I due si confrontano sull’atteggiamento dello youtuber e in particolare lei appare abbastanza dubbiosa. Sono un po’ titubante, credo lo sia anche Gilles”, dichiara poi Francesca. Continua dopo la foto











Nel frattempo, su Parasite Island, Vera non può non pensare a come sta proseguendo l’esperienza del suo amico con gli altri naufraghi. “Ho lasciato Awed disperato”, racconta la naufraga a Ubaldo. Scendendo nel dettaglio, si sta domandando se il ragazzo le vorrà bene come prima o se in questi due giorni gli altri naufraghi gli abbiano fatto “il lavaggio del cervello“.

Ti potrebbe interessare: “Ma che fai!”. Andrea Cerioli è appena arrivato all’Isola dei famosi e già fa danni