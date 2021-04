Brutto colpo per Barbara Palombelli. La conduttrice televisiva ha annunciato la notizia in prima persona, rivolgendosi al suo pubblico. I telespettatori non si aspettavano questa decisione da parte dei vertici Mediaset, anche se qualche indiscrezione era già uscita fuori alcune settimane fa. Purtroppo il pubblico è stato costretto ad apprendere con enorme tristezza questa news, difficile da accettare per molti. La presentatrice ha anche fatto un’altra comunicazione altrettanto importante.

Con un'intervista a sorpresa rilasciata a 'Il Tempo', la donna ha infatti detto di essere ormai pronta a sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus. La somministrazione della dose avverrà a Pasqua e il siero da utilizzare su di lei sarà quello di AstraZeneca. Un modo probabilmente per cercare di sensibilizzare la popolazione a non avere paura e a fidarsi della scienza. Ricordiamo infatti che questo vaccino è stato al centro di polemiche per presunti casi di trombosi nelle persone.















Barbara Palombelli non avrà più la possibilità di presentare lo speciale di 'Stasera Italia'. A partire da mercoledì 7 aprile non la vedremo infatti più all'opera. Presumibilmente questa scelta del 'Biscione' è legata agli ascolti negativi collezionati dalla sua trasmissione in prima serata. Infatti, lo share è stato pessimo: a volte ha raggiunto il 4%, ma spesso è anche andato sotto il 3%. Per lei comunque ci sarà l'opportunità di continuare in access con 'Stasera Italia'. E al posto dello speciale ci sarà altro.















Queste sono state le parole di Barbara Palombelli durante l'appuntamento di mercoledì 31 marzo: "Per me è stata una bella sfida, complicata in certi momenti, ma sempre di grandissima soddisfazione. Grazie a chi ce l'ha chiesta, abbiamo fatto il nostro dovere e combattuto credo delle buone battaglie". Ma questa sua esperienza si è dunque conclusa anzitempo. Troppo scarsi i risultati ottenuti. Se lo speciale di 'Stasera Italia' non ha sfondato, 'Forum' sta invece proseguendo a buoni ritmi.









Al posto del suo programma ci sarà l’approfondimento con il telegiornale di Rete 4 affidato a Giuseppe Brindisi. Non resta che capire se questa scelta sarà definitiva o se in futuro Mediaset vorrà ancora dare fiducia alla conduttrice. Probabilmente si sarebbe aspettata dei risultati più favorevoli, ma purtroppo la maggioranza dei telespettatori non l’ha premiata.

