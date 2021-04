Pessime notizie per Serena Bortone. La comunicazione ufficiale è avvenuta nelle scorse ore e anche il suo pubblico ha appreso il tutto con enorme tristezza. La conduttrice televisiva Rai è una delle più seguite e amate nella tv pubblica italiana, infatti il suo programma ‘Oggi è un altro giorno’ è ritenuto molto interessante da tantissimi telespettatori, che apprezzano anche la qualità degli ospiti in studio. Ma stavolta bisognerà rinunciare alla visione di questa bella trasmissione.

La decisione della Rai è stata inevitabile, alla luce di un cambio di programmazione resosi obbligatorio per il periodo in questione. Non si tratta dunque di una punizione nei confronti della presentatrice per gli ascolti, ma di una scelta necessaria per garantire agli italiani un altro momento molto suggestivo e importante. Nonostante questo, gli affezionati seguaci di Serena Bortone non avrebbero mai voluto che si rinunciasse al suo programma. Vediamo dunque cosa è successo.















Nella giornata del 2 aprile non sarà quindi trasmessa la puntata di 'Oggi è un altro giorno'. Essendo il Venerdì Santo che precede la Pasqua, Rai 1 ha deciso di mandare in onda una puntata speciale di un altro programma: 'A Sua Immagine' condotto da Lorena Bianchetti. Il pubblico potrà comunque rivedere Serena Bortone nella giornata di sabato 3 aprile. Sfrutterà quella occasione per augurare a tutti i suoi seguaci i più sinceri auguri per le festività pasquali. Ma c'è anche una bella notizia.















Alle ore 15.55 dunque sul primo canale della televisione pubblica ci sarà la Bianchetti. Al termine del programma spazio alla programmazione consueta con la soap opera 'Il paradiso delle signore'. Per quanto riguarda invece 'Oggi è un altro giorno' c'è una news che compensa questa delusione. Il lunedì di Pasquetta, nonostante sia un festivo, la Bortone ci sarà e terrà compagnia ai suoi telespettatori. L'unico sacrificio è previsto dunque per Venerdì Santo, poi si tornerà alla normalità.









Serena Bortone ha ricordato alcuni giorni fa in diretta la figura dell’autore tv Enrico Vaime, deceduto a 85 anni: “La sua scomparsa è per tutti un grande dolore. Lui è entrato in Rai nel 1960 vincendo un concorso. Ci ha lasciato ieri e lo ricordiamo con grande dolore. Era un uomo straordinariamente bravo, arguto, garbato e competente, con una produzione vastissima di televisione, radio e anche teatro. Ciao Enrico”.

