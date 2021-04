La battaglia della mamme di Foggia continua. Anche nella puntata del primo aprile 2021 di “Storie Italiane” Eleonora Daniele ha dato ampio risalto alla situazione di diverse famiglie rimaste senza un tetto sulla loro testa. Ormai queste signore, madri e mogli, sono diventate note su Rai 1, dato che la loro vicenda è stata più volte al centro della trasmissione. Ben 32 i nuclei familiari del capoluogo pugliese che si sono ritrovate dall’oggi al domani senza casa.

E la conduttrice Rai ha dato un importante aggiornamento sul caso, collegandosi con le dirette interessate. Ancora una volta sono emersi particolari che non possono che provocare una reazione sdegnata nei telespettatori. E in chi pensa che, nel 2021, in un Paese come l’Italia, certi episodi non sono tollerabili. Una delle mamme intervistate ha fatto sapere: “A Natale abbiamo ricevuto il panettone e lo spumante. A Pasqua, invece, è arrivata la notizia dello sfratto!”. (Continua a leggere dopo la foto)















Naturalmente nemmeno Eleonora Daniele è riuscita a mantenersi fredda di fronte a tale inaccettabile condizione. “Mi viene da piangere” sono state le parole della conduttrice Rai. Ma non solo. La giornalista ha alzato la voce: “Quando si parla di tutela dell’infanzia – mentre scorrono le immagini della situazione vergognosa delle case – è inutile riempirsi la bocca di tante cose, di parole, perché la tutela dell’infanzia passa anche attraverso questo”. Muri che cadono, muffe, umidità, condizioni igieniche precarie, tutto viene documentato dalle telecamere. (Continua a leggere dopo la foto)















“Dare loro una casa – dice Eleonora Daniele – perché ne hanno diritto, perché sono in una graduatoria da tanti anni. Se ci sono le graduatorie, vuol dire che in qualche maniera ci devono essere anche le case”. Ora che la Santa Pasqua si avvicina il disagio e la sofferenza delle mamme di Foggia torna ad essere un grido che le istituzioni non possono ignorare: “Non si può trascorrere una Pasqua serena nella loro situazione, commenta amareggiata Eleonora Daniele a Storie Italiane. (Continua a leggere dopo la foto)









Tra gli ospiti presenti alla puntata anche Giovanni Terzi che ha spiegato come il sindaco di Foggia abbia dovuto procedere allo sfratto. E questo perché l’edificio nel quale si trovavano le mamme con i loro figli e familiari è pericolante. Eleonora Daniele non ha, comunque, alcuna intenzione di mollare la presa: “Sono un esercito in trincea queste donne”. Storie Italiane sarà con queste persone anche lunedì di Pasquetta: “Una soluzione – ruggisce la giornalista – se la si vuole trovare, la si può trovare!”.

