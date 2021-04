Nel panorama televisivo italiano i reality sono diventati imprescindibili. Le cicliche accuse di ‘frode’, le polemiche sulla presenza o meno di ‘sceneggiature’ imposte ai protagonisti non minano il successo dei vari GF Vip, Isola dei Famosi, Temptation Island. Certo la firma della conduzione è un aspetto importantissimo. Alfonso Signorini, Ilary Blasi, gli opinionisti, tutti contribuiscono a dare un tocco di novità e imprevedibilità al format.

Ma fin dall’uscita del film “The Truman Show”, e oggi ancor di più con l’interazione permessa tra tv e telespettatori grazie ai social network, siamo tutti attratti da questa forma di show. I protagonisti, i vip che balzano da un programma all’altro, vedono le loro carriere rilanciarsi improvvisamente. E molto spesso indipendentemente da quello che combinano dietro le telecamere. La regola è sempre la stessa: bene o male, purché se ne parli. (Continua a leggere dopo la foto)















E tra i reality più innovativi e originali degli ultimi tempi si colloca senza dubbio “Pechino Express”. Il programma che ci ha fatto conoscere e apprezzare l’ironia e la professionalità di Costantino Della Gherardesca. Il format prevede la richiesta di passaggi in auto a dei perfetti sconosciuti locali oppure essere ospitati in abitazioni private e mangiare e spostarsi in situazioni estreme. Sono in molti gli appassionati che, vista la situazione di emergenza mondiale, si domanderanno se sarà possibile organizzare il programma. (Continua a leggere dopo la foto)















Ebbene, l’edizione 2021 di Pechino Express non si farà. L’adventure game è passato dalla Rai alla tv a pagamento per eccellenza, ovvero Sky. L’anno scorso il reality ha fatto registrare numeri da capogiro, probabilmente anche a causa del lockdown che ha interessato l’Italia intera. Adesso, però, quelle stesse limitazioni, tristemente riproposte sono diventate un ostacolo difficilmente aggirabile da troupe e staff. (Continua a leggere dopo la foto)









Come spiega GossipeTV Nils Hartmann, Senior Director di Sky, aveva rilasciato dichiarazioni che avevano fatto sperare molti fan. Si parlava della possibilità di iniziare le riprese per Pechino Express 2021 da gennaio. È vero che la squadra del nuovo Pekin Express sta lavorando per individuare una nuova tratta di viaggio.

Ma, evidentemente, le rigide misure anti-Covid stanno dannatamente complicando la possibilità, ad esempio, di chiedere passaggi in auto e ospitalità presso abitazioni di sconosciuti. Per Tv Blog si susseguono le riunioni per capire se questi ostacoli siano aggirabili, in qualche modo. Di registrare le puntate, però, non se ne parla. Dunque nel 2021 non vedremo Pechino Express. Davvero un peccato.

