Elisa Isoardi è sicuramente la vera rivelazione di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2021. In Honduras la conduttrice de La Prova del cuoco ha subito saputo mettersi in gioco con la giusta grinta e spensieratezza, senza capricci o crolli eclatanti.

Sì, le lacrime non sono mancate in un momento di nostalgia della mamma e poi quando ha riascoltato la sua voce durante un collegamento in diretta, ma di base si sta facendo notare per il suo carattere deciso e determinato, come dimostrato anche nelle discussioni avute con Brando Giorgi. E, non da ultimo, anche per la sua bellezza acqua e sapone. Bellezza che ha perfino attratto l'attenzione del Sun che l'ha definita "splendida in bikini".















E finalmente, dopo tanti giorni con il costume intero, Elisa Isoardi il bikini l'ha finalmente indossato. Come riporta il sito DiLei che pubblica anche le foto, eccola anche in posa da sirenetta a Playa Reunion con un modello semplice, il più classico dei due pezzi ovvero il bikini nero a triangolo che le sta d'incanto, non c'è nulla da aggiungere.















Insomma, prova bikini superata col massimo dei voti per la bella presentatrice piemontese. Che già con il costume intero aveva fatto furore su Instagram. Una delle sue ultime foto era infatti presto diventata virale e lei un'icona della bellezza naturale. Alla vista di tanto splendore i suoi follower si erano letteralmente scatenati tra like e complimenti.











“La più bella sull’isola senza trucco si nota ancor di più la sua bellezza”, “Elisa desnuda, un grande quadro storico”. E ancora: “Bellissima, anche senza “mostrarsi troppo” e “Con questa il Sun va fuori dalle righe!!”. Infine, la Isoardi è stata trasformata in una “Dea della natura”. Ma fioccano anche i complimenti sul suo essere una “persona vera” che “pur rimanendo composta nel linguaggio riesci a dire le cose in faccia!”.

