Nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi potremo venire a conoscenza di quale sarà la sorte che toccherà a Vera Gemma nel reality, momentaneamente ospite a Parasite Island insieme a Brando Giorgi, Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Proprio nel magazine Oggi, il giornalista Alberto Dandolo, ha fatto intendere che stasera accadrà qualcosa…

Il soggetto dell’episodio che dovrebbe accadere a breve è Vera Gemma. Mentre Awed, disperato, non si dà pace dall’altra parte dell’isola, per la perdita della sua adorata Vera Gemma, a lei sta per accadere qualcosa di veramente eccezionale, di cosa si tratta? Basta scorrere più giù e ve lo raccontiamo! (Continua dopo le foto)















Sembra proprio che il fidanzato di Vera Gemma, Jeda, presto sbarcherà in Honduras per correre in contro alla sua fidanzata: “A Cologno Monzese si dice che presto il trapper milanese possa sbarcare in Honduras per fare una sorpresa a Vera…”. Sarà vero? Alberto Dandolo, nella sua rubrica di gossip sull’ultimo numero del magazine Oggi, ritiene di sì, ma ritiene anche che possa esserci un’ulteriore sorpresa… (Continua dopo le foto)























“Farà solo una sorpresa alla concorrente o dietro potrebbe esserci dell’altro? Ah saperlo…”. Questo il quesito sibillino che potrebbe far indurre a pensare che Jeda sia in Honduras per diventare un nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi. Sempre Dandolo: “Ha suscitato molto interesse”. Effettivamente il baby fidanzato di Vera Gemma ha catturato l’interesse dei media, ma anche di pubblico e universo social. (Continua dopo le foto)

Il giornalista Alberto Dandolo: “Jeda ha suscitato grande interesse nel pubblico a casa (tra Jeda e Vera Gemma ci sono 28 anni di differenza)…”. A quanto pare Jeda è davvero riuscito nell’intento, del tutto involontario, di conquistare l’attenzione dei più. Che possa avere un futuro in Tv, nel frattempo come nuovo naufrago all’Isola dei Famosi?!

