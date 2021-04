“Chi sono i due ragazzi in foto”. Scomparsa Alessandro Venturelli e Stefano Barilli, la telefonata in diretta a Chi l’ha visto

Chi l’ha visto? è tornato a parlare della scomparsa di Alessandro Venturelli e Stefano Barilli. Venturelli, sassolese, 21 anni, ha fatto perdere le proprie tracce il 5 dicembre. Barilli, piacentino, 23 anni, è sparito da casa invece il 7 febbraio e ormai da qualche settimana la trasmissione di Rai Tre si sta occupando del caso.

L’ultimo aggiornamento è stato dato dalla trasmissione ieri sera e fa seguito alla segnalazione di due spettatrici che nelle scorse settimane hanno inviato alla redazione delle foto scattate alla stazione centrale di Milano il 18 febbraio. Negli scatti si vedono due giovani con la mascherina: uno somigliante ad Alessandro, l’altro simile a un altro giovane scomparso in Emilia-Romagna, da Piacenza, Stefano Barilli. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo la segnalazione le due famiglie hanno seguito insieme le ricerche ventilando la possibilità che, anche se i due non si conoscevano, le loro scomparse siano in qualche modo collegate, anche se gli inquirenti sono cauti su quest’ipotesi. Secondo le famiglie i ragazzi potrebbero essere finiti nella rete di qualche manipolatore. (Continua a leggere dopo la foto)















Venturelli è scomparso da Sassuolo, in provincia di Modena, nel pomeriggio del 5 dicembre. Si è allontanato dalla sua abitazione nel quartiere sassolese di Rometta e non è più tornato. Stefano Barilli è invece scomparso l’8 febbraio 2021. Il ragazzo ha i capelli castani, gli occhi castani, ed è alto 1 metro e 75. Nonostante si fosse trasferito per lavoro, poco prima di svanire nel nulla, dopo un’esperienza all’estero, era tornato nella casa dei genitori a Piacenza. Proprio loro lo hanno visto per l’ultima volta il 7 febbraio, quando il giovane si stava preparando per andare a dormire. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma nella puntata di Chi l’ha visto in onda ieri, 31 marzo 2021, è arrivata la doccia fredda. La redazione di Rai 3 ha ricevuto la chiamata di Edoardo che, avvisato dal alcuni suoi amici, si è riconosciuto nello scatto alla stazione di Milano. I due ragazzi nella foto, quindi, non sono Alessandro Venturelli e Stefano Barilli. Edoardo si è scusato per non aver saputo prima di questa storia e appena ha saputo la notizia della foto che circolava ha subito chiamato per dire che quelli ritratti sono lui e un suo amico, che per una strana coincidenza si chiama Alex ma non ha nulla a che fare con Alessandro di Sassuolo.

