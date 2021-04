Divertimento assicurato a Game of games, il nuovo game show di Rai 2 che vede Simona Ventura alla conduzione. Dopo il primo divertente gioco che ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso tra l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino e il modello Ignazio Moser il programma della Ventura è passato al secondo duello che ha visto entrare in scena le donne, ovvero Elettra Lamborghini e Raffaella Fico. Potrete tranquillamente immaginare come è andata a finire tra loro due.

Partendo dal principio: la prima è stata scelta dal concorrente Maximilian mentre la Fico è stata desiderata da Gaetano, lo sfidante. Le due belle sfidanti si sono sottoposte ai test della Ventura. Il gioco è chiamato Lo sciacquone e le concorrenti per prenotare le loro risposte alla domanda di Simona Ventura devono impugnare una bottiglietta d'acqua.















Subito dopo, tirando il manico di un ombrello, vengono ricoperte da un getto d'acqua o dalla pioggia d'oro. Elettra Lamborghini però non è sembrata molto fiduciosa ma anzi spaventata e ha avvertito: "Non voglio bagnarmi", ha affermato Elettra Lamborghini dopo aver tirato il primo sciacquone.















Applausi scroscianti, ma il secondo scontro è stato vinto dalla coppia Raffaella Fico-Gaetano nel secondo gioco di Game of games-Gioco loco che hanno quindi avuto la meglio sul duo formato da Elettra Lamborghini e Maximilian, che ha quindi dovuto rinunciare al posto in finale. La Lamborghini, con la sua solita ironica mista a comicità è riuscita a strappare sorrisi a tutti quanti, visto che non sono mancate battute e gag simpatiche.











La bellissima ereditiera, ad una domanda sul nibbio ha colpito con la sua solita malizia: “Io mi intendo di uccelli”. Dopo le emozioni del primo gioco è arrivato il momento della serata di Elettra Lamborghini e Raffaella Fico, che hanno ricevuto un simpatico appellativo da Simona Ventura in Game of games: “Siete le power girls”. Applausi e risate, brave!

