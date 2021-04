Anche questa seconda puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show non ha certo tradito le attese. E proprio a inizio trasmissione c’è stato il tanto atteso scontro tra Tommaso Zorzi e Platinette. Quest’ultimo è entrato subito a gamba tesa sul popolare influencer chiedendogli se riconferma ciò che ha detto al Grande Fratello Vip nei suoi confronti: “Io non voglio rappresentare nessuno…Dato che nella casa del GF Vip mi hai promesso due sberle…Vorrei sapere se hai ancora voglia di darmele…”.

A quel punto Tommaso Zorzi ospite al Maurizio Costanzo Show ha subito risposto a tono a Mauro Coruzzi facendogli sapere di averlo attaccato perchè in un’intervista avrebbe definito le aggressioni LGBT un po’ vittimismo. Platinette è subito intervenuto attaccando nuovamente Tommaso Zorzi al Maurizio Costanzo Show. Difatti Mauro Coruzzi in arte Platinette ha criticato quest’ultimo, reo di aver detto delle inesattezze: “Vatti a rileggere l’intervista perchè non è così…1- detesto che le coppie gay affittino gli utero; 2- i gay hanno un senso di vittimismo esagerato in questo momento…”. (Continua a leggere dopo la foto)















Tommaso Zorzi, il quale è stato difeso da Giacomo Urtis, visibilmente infastidito, ha semplicemente replicato che questo è un suo pensiero. E ovviamente gli animi si sono accesi, tanto che Maurizio Costanzo è stato costretto a intervenire. Maurizio Costanzo è subito intervenuto in difesa di Tommaso Zorzi, sul quale ha espresso la sua opinione Franceska Pepe. (Continua a leggere dopo la foto)























Difatti il popolare giornalista ha ‘redarguito’ Platinette al Maurizio Costanzo Show, asserendo di pensare che non sia assolutamente accettabile che due omosessuali vengano picchiati: “Due che si baciano per strada non possono essere picchiati…Sono contro l’omofobia…”. (Continua a leggere dopo la foto)



E Tommaso Zorzi ha applaudito fragorosamente dopo aver ascoltato queste parole: “Bravo! Grazie!” Ma Mauro Coruzzi ha ribattuto a tono: “Nessuno ha mai discusso di questo…” Niente da fare ancora, i ferri corti sono ancora lì tra quei due.

