“Non ci credo!”. Avanti un altro, Daniele arriva alla fine e vince una somma record: Paolo Bonolis non crede ai suoi occhi

Ad Avanti un altro si torna a fare bottino pieno, a distanza di almeno due anni dall’ultima volta in cui è arrivato l’all-in. A riuscire nell’impresa è stato il concorrente Daniele, posizionatosi nella poltrona del campione agli albori della puntata e rimasto in sella fino al termine grazie ai suoi 75 mila euro che sono stati messi da parte via via nel corso della serata.

Ben presto sono diventati 175 mila euro al gioco finale, come prevede il consueto regolamento del game-show serale di Canale 5. Daniele è riuscito a portare a casa l’intero montepremi grazie ad una tecnica interamente basata sul ragionamento, prendendo qualche secondo per riflettere attentamente sulle risposte da dare al conduttore Paolo Bonolis. (Continua a leggere dopo la foto)















Inoltre Daniele è riuscito a centrare la vittoria non senza un attimo di ansia finale, visto che la risposta decisiva è arrivata solamente a 6 secondi dal termine, prima che il bottino crollasse fino a 100.000 euro. La gioia mista ad incredulità di Daniele era palpabile ed evidente al termine della scalata che nell’ormai famoso gioco delle risposte al contrario. (Continua a leggere dopo la foto)















Paolo Bonolis non ha atteso più di tanto a complimentarsi con il ragazzo che è riuscito nell’impresa di portarsi a casa 175 mila euro ad Avanti un altro. Il simpatico conduttore romano ha voluto fare i propri complimenti a Daniele dopo la vittoria: “Bravissimo Daniele, hai vinto 175 mila euro!”. (Continua a leggere dopo la foto)











Il tutto ovviamente è stato accompagnato da una meritatissima standing-ovation. Paolo Bonolis, che nei giorni scorsi è stato protagonista di una gaffe, è pronto a raddoppiare con Avanti un altro. Il programma di Canale 5 infatti a partire da lunedì 11 aprile andrà in onda anche di sera la domenica.

Ti potrebbe anche interessare: “Scusate tanto”. L’eredità l’errore clamoroso del concorrente. Flavio Insinna resta di sasso: “Ma come?!”