“Scusate tanto”. L’eredità l’errore clamoroso del concorrente. Flavio Insinna resta di sasso: “Ma come?!”

Non ce l’ha fatta il nuovo campione de L’Eredità Guglielmo nella puntata di mercoledì 31 marzo 2021, a vincere alla ghigliottina. Nonostante la bravura dimostrata nel corso degli altri giochi, grazie alla quale è arrivato, appunto, alla ghigliottina, il campione Guglielmo a L’Eredità non è riuscito a capire quella che era la risposta che gli avrebbe fatto vincere più di 26.000€, i quali sarebbero stati devoluti in beneficenza. “Ci ho provato” ha quindi commentato deluso, con il padrone di casa Flavio Insinna che si è complimentato ugualmente con lui per la preparazione.

Partendo dagli indizi della ghigliottina de L’Eredità, ossia ‘venire’, ‘capo’, ‘solo’, ‘oro’ e ‘campione’, il concorrente Guglielmo (che ha preso il posto della campionessa in carica ieri sera) ha dato ‘NAPOLI’ come risposta, ma la parola corretta era invece ‘MONDO’. Non ha vinto, quindi, i 26.200€ che sarebbero stati devoluti al Progetto Arca. Flavio Insinna consola il campione de L’Eredità dopo la mancata vittoria: “Guarda che bella immagine”. (Continua a leggere dopo la foto)















Prima di chiudere la trasmissione, Flavio Insinna ha fatto scherzosamente un abbinamento tra le due risposte della ghigliottina, quella corretta e quella errata data dal campione Guglielmo. Rivolgendosi proprio al concorrente ha detto infatti: “Guarda che bella immagine: qui Napoli e qui il mondo. Il mondo passa da Napoli!”. (Continua a leggere dopo la foto)























Prima di questo un altro fatto strano: Paolo e Valentina si sfidano in un duello che può costare l’eliminazione di uno dei due. I campioni devono indovinare alcune parole, avendo a disposizione un sinonimo e le lettere che compaiono con il passare del tempo. È il turno di Paolo. Il concorrente ha ancora più di trenta secondi per indovinare il maggior numero di termini possibile. (Continua a leggere dopo la foto)



Flavio Insinna chiede: “Ridotto in tanti pezzi con la S”. Parte il countdown e Paolo prova diversi abbinamenti ma niente di fatto. Compaiono tutte le lettere tranne una “Sfa…ciato”. In studio cala il gelo. Il concorrente continua a sbagliare, fino ad arrendersi: “Scusate ho un blackout”. Insinna resta senza parole: “Ma come?”. Arriva il gong e il conduttore svela la parola misteriosa: “Sfasciato. Siete bravi, ma capita anche questo”.

Ti potrebbe anche interessare: Inferno in autostrada, due morti e un ferito grave. Le vittime avevano 29 e 34 anni