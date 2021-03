La voce è ormai sicura. Alessia Marcuzzi non sarà al timone di Temptation Island affidata invece a Filippo Bisciglia. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi guidato da Alfonso Signorini. Dietro alla scelta di Bisciglia non ci sarebbe una bocciatura della Marcuzzi impegnata sul palcoscenico di un altro programma gettonatissimo ovvero Le Iene su Italia 1 in coppia con Nicola Savino e vicina al timone de Scherzi a Parte 2021.

Intanto è partito il toto nome per le coppie. Tra alcuni dettagli da definire, è stata Raffaella Mennoia ad aver informato tutto sull’inizio dei provini. Rumor non fanno che portare alto i nomi di Alessio Guidi e Stephanie Bellarte de La Pupa e il Secchione e Viceversa, ma anche quelli Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Per Zenga non sarebbe la prima volta visto che è stato già il concorrente in gara per l’edizione del 2018 all’epoca in coppia con Alessandra Sgolastra. Ma non si tirerebbe indietro neanche un’altra ex gieffina, ovvero Maria Teresa Ruta, seppur senza il compagno Roberto Zappulla. Continua dopo la foto















Ma la vera novità è quella legata a nomi di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che proprio su Chi hanno annunciato il loro amore profondo e i commenti già fioccano. Il loro amore sembra a prova di bomba. “Io e Giulia siamo anime gemelle – ha spiegato al settimanale diretto da Alfonso Signorini – Siamo complici, ci capiamo al volo, c’è un amore forte”. “E’ il mio pensiero ogni giorno e non mi capitava da tanto tempo di avere in testa una persona in maniera così assidua”. Continua dopo la foto















E ancora: “Giulia è una ragazza pura che si dà completamente, che crede nell’amore, ha dei valori importanti. E’ portata al sacrificio e, come me, ha costruito il suo futuro con le proprie forze. La vedo come una donna che potrebbe stare al mio fianco per tanto tempo. Ha stravolto i miei piani e mi ha fatto ricredere sull’amore”. Continua dopo la foto











Anche Giulia Salemi confessa il suo amore per il fidanzato Pierpaolo Pretelli “Mi sono innamorata di un giovane papà, un ragazzo concreto con cui poter parlare del futuro. Ci siamo fatti da soli, veniamo da realtà umili, passati complessi. Ho capito che non è vero che gli opposti si attraggono: i simili si trovano, si riconoscono e si innamorano”, e con lui sta costruendo un rapporto importante.

