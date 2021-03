Awed è uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 e negli ultimi giorni anche tra i più discussi. Vero nome Simone Paciello, il giovane youtuber campano ha avuto scontri durissimi con Gilles Rocca e nemmeno in diretta hanno trovato un punto d’incontro. Isolato dal gruppo, nel corso della puntata andata in onda lunedì 29 marzo, Awed è stato poi costretto a fare a meno dell’unico punto di riferimento conquistato durante la sua permanenza in Honduras: quello con Vera Gemma, eliminata al televoto e finita su Parasite Island.

A sostenerlo dall’Italia è l’amico Amedeo Preziosi, altro noto youtuber che durante il collegamento avvenuto in diretta, ha tentato di sostenerlo e di evitare di trasmettergli altro malumore. Gli ha consigliato di smetterla di piangere e proseguire nel suo percorso, cercando di ricavare il meglio da questa avventura. (Continua a leggere dopo la foto)















Ora Awed rischia di restare solo sull’Isola dei Famosi, con tutte le difficoltà che questo comporta. Come detto, la sua amica Vera Gemma è stata eliminata dal pubblico attraverso il televoto ma né lui né gli altri naufraghi sanno che Vera non è uscita definitivamente dal reality show. È rimasta in gioco su Parasite Island, pronta a tornare sull’isola principale qualora il pubblico dovesse consentirglielo. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma ora è proprio Awed a rischiare di uscire visto che è stato nominato. Non tutti lo conoscevano prima dell’Isola, anche se nel 2016 ha anche recitato in ‘Matrimonio al sud’ Massimo Boldi, Anna Tatangelo e tantissimi altri attori. Nemmeno a dirlo, su Instagram è seguitissimo: Simone vanta quasi 1 milione e 800mila follower e lì condivide scatti che lo ritraggono in momenti della sua vita quotidiana o lavorativa. (Continua a leggere dopo foto)











Da vera star dei social quale è, i suoi post sono sempre molto apprezzati e non mancano scatti privati, con amici o i familiari. Awed ha infatti un fratello, Daniele, e una sorella, Nunzia, molto giovane e molto bella. I due si somigliano in modo impressionante. Di lei sappiamo che si è laureata l’anno scorso e da alcuni scatti social emerge un legame davvero profondo col famoso fratello. Sono praticamente identici a parte il colore degli occhi e anche gli stessi fan non possono fare a meno di sottolinearlo sotto ai loro post.

“Appena ha visto Brando Giorgi…” Isola dei famosi, Marco Maddaloni ‘smaschera’ Fariba Tehrani