L’ultima edizione dell’Isola dei famosi è stata vinta da Marco Maddaloni. E all’inizio di questa nuova avventura è nuovamente sbarcato in Honduras per aiutare i due aspiranti naufraghi, Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani. I due si trovano su Parasite Island e vengono di volta in volta aiutati dai naufraghi eliminati al televoto.

Maddaloni ha passato tre giorni sull'isola insieme ai due anti naufraghi, cercando di insegnare loro a sopravvivere in condizioni estreme. Ospite di Casa Chi, ha raccontato l'esperienza vissuta insieme a Fariba e Ubaldo e ha anche fatto delle rivelazioni piccanti. Ha rivelato che la mamma di Giulia Salemi, attualmente senza fidanzato, sarebbe proprio in cerca dell'amore e sull'isola non disdegnerebbe affatto fare una conoscenza interessante.















"Fariba mi ha svelato che vuole trovare l'amore sull'Isola…Appena ha visto Brando si è ringalluzzita. Intimidisce tutti Fariba". Brando Giorgi è stato eliminato al televoto contro Francesca Lodo ed è approdato anche lui su Parasite Island. Ha deciso di restare e di aiutare i due aspiranti naufraghi. E ha anche detto che non vanno sottovalutati in ottica vittoria finale.















Secondo Marco, Ubaldo potrebbe addirittura vincere il reality show condotto da Ilary Blasi: "Mi spaventa solo il loro rapporto con l'altro gruppo". Maddaloni ha anche fatto un commento su Gilles Rocca che nell'ultima puntata ha avuto uno scontro in diretta con Awed: "Gilles non è cattivo come ragazzo però ha una tonalità di voce molto aggressiva, spesso quando approccia con qualcuno lo fa in maniera sbagliata".









Durante la diretta del 29 marzo è scoppiata una nuova lite tra Awed e Gilles Rocca. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle parte prima in modo pacato «Io mi rendo conto che questo è un gioco e basta, non voglio accapigliarmi con nessuno», poi però i toni si alzano e urla contro Awed: “Io ti asfalto, io ti asfalto. Non basta che ti guardi due reality per capire come funzionano le cose”. Awed sembra volerlo provocare e affonda il colpo: “Ma ci rendiamo conto mi ha minacciato mi ha detto che mi dà una bastonata. Io ho avuto paura”.

