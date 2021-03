Akash Kumar continua a far parlare di sé. Nei giorni scorsi ha registrato una serie di dirette Instagram che hanno fatto discutere per i toni e le parole usate anche nei confronti della conduttrice del reality show. Il modello di origine indiana ha infatti parlato di Ilary Blasi, spiegando anche perché non ha accettato di restare su Parasite Island e dunque provare a continuare l’avventura al reality.

"Io non volevo fare gli inciuci capite? Se io fossi stato un morto di fama come tanti sarei rimasto, ma non mi interessa non stavo bene con me stesso lì dentro". "Mi stavano arrivando attacchi di panico e non stavo bene mentalmente – ha continuato Akash su Instagram – Quindi se non vi piaccio a me va bene così, a me non cambia nulla. Ragazzi vi stanno prendendo per i fondelli, ma davvero". E ancora: "Ecco perché tanti giovani vedono Netflix, Prime e Sky, perché la tv fa schifo, non c'è un programma decente. Cosa insegniamo ai nostri figli? Ditemi cosa".















Durante la diretta Akash ha poi lanciato una frecciatina alla conduttrice dell'Isola: "No, io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Totti Francesco io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo". Ma non è finita qui perché nelle ore scorse Akash è tornato sulla sua uscita dall'Isola dei Famosi.















"Avere fama significa che milioni di persone hanno un'idea sbagliata di chi tu sia. Sono fiero di ció che ho fatto. Ho pensato piú alla mia salute che alla fama…c'é chi dice che sono arrogante, ma c'é un'enorme differenza tra avere carattere ed essere arrogante", ha scritto il modello sulla sua pagina Instagram dove, nelle settimane scorse, è stato preso di mira dai fan di Tommaso Zorzi.











La ragione di questo messaggio sta nel fatto Akash non ha mai fatto mistero di soffrire di attacchi di panico. Cosa che, a sua detta, ha reso difficile la sua permanenza a L’Isola dei Famosi. Akash Kumar infatti aveva dichiarato di soffrire di attacchi di panico che alteravano la sua serenità e dunque anche il suo vivere bene.

