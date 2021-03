“Il programma non si ferma”. Barbara D’Urso sorride, cosa cambia dopo la decisione di Mediaset

Nonostante la chiusura anticipata del suo programma la domenica sera, Barbara D’Urso può comunque restare serena. Infatti Mediaset ha deciso di anticipare il suo Domenica Live alle 15 e quindi il programma viene allungato. Si parte l’11 aprile e la trasmissione viene divisa in due sezioni. Ci sarà una prima parte, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, che sarà dedicata all’informazione e all’attualità, mentre la seconda, fino alle ore 18.45, che vedrà ancora una volta protagonisti i principali volti del mondo dello spettacolo.

In questo modo Barbara D’Urso va a fare concorrenza alla sua amica Mara Venier al timone di Domenica In. Per stemperare un po’ la situazione, la conduttrice ha voluto pubblicare sul proprio profilo Instagram una foto insieme a Mara Venier, intente entrambe a mandare il bacino cult della bella Carmelita. “Io e Mara. È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene… Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione”. (Continua dopo la foto)















“Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono, love you @mara_venier #colcuore”, ha proseguito Barbara D’Urso. Immediato il repost di Mara Venier che ha commentato la foto dell’amica scrivendo: “Avanti tutta Barbara… rispetto, stima, amicizia, questo ci lega. E come dice Vasco ‘E siamo ancora qua.. eh già’. Col cuore”. (Continua dopo la foto)















E per Barbara D’Urso le buone notizie non finiscono qui, perché Mediaset ha deciso che Pomeriggio 5 andrà in onda anche il giorno di Pasquetta, il 5 aprile. Solitamente nei giorni di festa l’azienda decide di far prendere una pausa ai suoi programmi principali. Questa volta non sarà così: Barbara D’Urso andrà regolarmente in onda e terrà compagnia ai suoi tanti e affezionati telespettatori. (Continua dopo la foto)









Come al solito ci sarà spazio per tutti gli argomenti che caratterizzano la trasmissione: dalla cronaca al gossip, passando per i reality e gli approfondimenti. Insomma il pubblico che segue Pomeriggio 5 avrà la possibilità di non perdersi nulla neanche il giorno di Pasquetta. Barbara D’Urso è già al lavoro per preparare questa puntata.

