“Devo portare il pane a casa”. Dopo UeD è scomparso, la sua vita è cambiata: come vive oggi

Giovanni Conversano, come vive oggi l’ex volto di Uomini e Donne? Il mondo dello spettacolo e della televisione gli ha dato tanto, ma forse Conversano è una dei pochi a voler fare un passo indietro e dire addio per sempre a quella dimensione. Lo ha raccontato durante un’intervista radiofonica RTL1025 News. Oggi la vita dell’ex corteggiatore è decisamente cambiata e ha spiegato in che modo è accaduto.

Parole dirette per un Vip pronto a dare una direzione del tutto diversa alla propria esistenza. Giovanni Conversano risponde in modo diretto: "Ritorno in tv? Ho già dato…" per poi aggiungere: "Ormai non ho altro da dare, sono realista". E nel suo amato Salento, ad oggi Conversano è un uomo felicemente innamorato nonchè papà di due figli. Le sue priorità? Le ha spiegate per fio e per segno.















"Da quando non frequento più le televisioni e non si può vivere come pensi, devi pensare a come vivere. La mia agenzia di comunicazione è ferma da un anno, fortunatamente in questi anni mi sono creato delle alternative. Una di queste è un'agenzia di consulenza manageriale" per poi aggiungere: "Ho già dato, devo portare il pane in famiglia!".















Insieme con Giada Pezzaioli con la quale ha dato alla luce Ambra, sorellina di Enea, Giovanni Conversano di dice pronto a investire tutte le sue energie nel nuovo progetto dal titolo chiaro, il Salento Family: "Abbiamo creato un multiservizio, tutte aziende con i quali abbiamo rapporti diretti, che selezioniamo e dunque la famiglia poi può affidarsi direttamente senza problemi".









Non poteva che continuare a dimostrare carattere e determinazione, aspetti che l’ex volto di Uomini e Donne ha sempre saputo manifestare agli occhi di tutti. Dalla vorticosa relazione con Serena Enardu ad oggi tante cose sono cambiate nella sua vita, meno la sua grinta da vincente. Il 41enne imprenditore dal fisico statuario, oggi ama Giada, modella e web influencer, e da pochi giorni è diventato papà per la seconda volta: “Questa notte ho provato l’emozione più bella della mia vita: veder nascere “in diretta” mia figlia. È una cosa che auguro a qualsiasi papà!”.

