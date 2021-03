“Fatta fuori”. Alessia Marcuzzi, questa sì che è una brutta notizia: già ne parlano tutti

Alessia Marcuzzi, la notizia arriva oggi. Unica edizione in vista per Temptation Island dove Vip e Nip non andranno incontro ad alcuna distinzione. Ma alla guida del timone chi ci sarà? Pare che Alessia Marcuzzi sia stata ‘fatta fuori’. Alcune settimane ancora per definire gli ultimi dettagli del cast e anche la nuova edizione 2021 potrà prendere il via, sempre con tante sorprese in vista.

Alessia Marcuzzi 'fuori' e al suo posto chi ci sarà? Voci di corridoio credono che il prescelto alla guida del timone sia Filippo Bisciglia. Questo è ciò che si apprende al momento dalle pagine della rivista Chi. Ancora del tempo per riflettere, ma giugno non è poi così distante per lo start. Nel frattempo, tra alcuni dettagli da definire, è stata Raffaella Mennoia ad aver informato tutto sull'inizio dei provini.















Reso pubblico dunque il cartonato della trasmissione e già qualche coppia in vista pronta a sedere sulle sedie ancora vuote. Di chi si tratta? Rumor non fanno che portare alto i nomi di Alessio Guidi e Stephanie Bellarte de La Pupa e il Secchione e Viceversa, ma anche quelli Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, e sempre dal Grande Fratello Vip sarebbero in lista persino Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.















Tanto per l'ex Velino quando per Zenga non sarebbe la prima volta. In particolare il secondo è stato già il concorrente in gara per l'edizione del 2018 all'epoca in coppia con Alessandra Sgolastra. Ma non si tirerebbe indietro neanche un'altra ex gieffina, ovvero Maria Teresa Ruta, seppur senza il compagno Roberto Zappulla. Restano ancora da comprendere le sorti di Alessia Marcuzzi alla conduzione.









Impegnata sul palcoscenico di un altro programma gettonatissimo ovvero Le Iene su Italia 1 in coppia con Nicola Savino, non resta da escludere per lei persino la guida al timone de Scherzi a Parte 2021. E poterla vedere al fianco del volto storico del tg satirico, Enzo Iacchetti, sarebbe uno spettacolo davvero imperdibile. Al momento non resta che attendere qualche conferma.

