L’Isola dei Famosi diventa sempre più intensa, via via che le puntate si susseguono. Fra un battibecco tra Gilles Rocca e Awed, un racconto un po’ cringe da parte dell’iconica Drusilla Gucci e la magistrale conduzione di Ilary Blasi in studio, questa edizione del reality si è presentata proprio come un ottimo minestrone.

A quanto pare, per la prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 sono previsti due ingressi nuovi di zecca. Nel frattempo le avventure dei naufraghi già approdati due settimane fa proseguono eccome, e le puntate in onda ogni lunedì e ogni giovedì in prima serata su Canale 5 ci tengono sempre col fiato sospeso. Iva Zanicchi, Elettra Lamboghini e Tommaso Zorzi, poi, non si sono ancora mai risparmiati. (Continua dopo le foto)















Il primo nuovo ingresso all’Isola dei Famosi è la modella Beatrice Marchetti. Beatrice è nata a Brescia e ha posato per i magazine di moda più conosciuti al mondo. Presente anche in molte pubblicità. La Marchetti ha avuto un ruolo anche al cinema, nel film “Loro” di Paolo Sorrentino. Dice di lei che se dovesse dare un nome al suo stile, esso sarebbe “Easy cool“, non ama il trucco, si preferisce naturale, il suo must have sono i Jeans ed ha una passione per le scarpe. (Continua dopo le foto)























Ama nuotare, viaggiare e scoprire nuove culture. L’identikit della perfetta naufraga è servito. Passiamo adesso all’ingresso numero due. Direttamente dal mondo dello sci arriva Isolde Kostner. Isolde è nata a Bolzano il 20 marzo 1975, ha fatto la storia dello sci, nel merito nelle specialità di discesa libera e super gigante. Ha vinto per ben quindici volte il titolo mondiale, si è fatta vincitrice anche due coppe del mondo di discesa libera e tre medaglie olimpiche. (Continua dopo le foto)

Portabandiera per l’Italia durante la cerimonia di apertura dei XIX Giochi olimpici invernali di Salt Lake City nel 2002. Non è la prima volta che Isolde è presente nel piccolo schermo. È stata già tra i concorrenti di Notti sul ghiaccio. La Kostner e suo marito gestiscono insieme un albergo a Selva di Val Gardena. Pronta ad entrare nel vivo del reality come concorrente-naufraga in questa scoppiettante edizione dell’isola dei famosi 2021.

“Lo voglio io”. Tommaso Zorzi inarrestabile: la proposta top. La sua vita cambia davvero