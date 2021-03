Un successone dietro l’altro ha travolto il vincitore, nonché protagonista assoluto, del GF Vip 5 Tommaso Zorzi, Impegni su impegni e proposte di lavoro a non finire. Il tutto oltre all’evidente exploit su Instagram, social in cui oggi Tommy Z vanta ben 1,8 Milioni di follower. Inizialmente, si parla di quando era appena uscito dal reality di Signorini, l’influencer aveva rifiutato la proposta di partecipare all’Isola dei Famosi…

Come sappiamo, poi, Tommaso è stato 'incastrato' dalla sua stessa supplenza al reality di Ilary Blasi, avvenuta solo per coprire l'assenza di Elettra Lamborghini e, a quanto pare, diventata definitiva. Ma non è finita qua, perché oltre alla simpatia, Tommaso Zozi porta anche i numeri. Il re dello share delle ultime settimane è proprio lui. E adesso un'altra enorme proposta pare essergli caduta tra le braccia…















Secondo quanto aleggia nell'aria per merito di alcune indiscrezioni, dopo averlo avuto come ospite al suo famoso show, Maurizio Costanzo avrebbe chiesto a Tommaso Zorzi una cosa davvero molto grossa. L'influencer milanese ha da sempre espresso il desiderio di far parte del mondo dello spettacolo, del piccolo schermo, di tutti quei programmi all'italiana in cui sarebbe nient'altro che portatore sano di freschezza.























Parrebbe proprio che Maurizio Costanzo abbia fatto a Tommaso Zorzi una enorme proposta di lavoro: essere ospite fisso al Maurizio Costanzo Show. Non dimentichiamo che l'ex di Riccanza, dopo aver vinto il GF Vip, aveva rifiutato su due piedi la proposta di lavoro Ilary Blasi, opinionista all'Isola dei Famosi, per poi buttarcisi comunque a capofitto, mettendosi a capo del trio delle meraviglie: Zorzi – Zanicchi – Lamborghini.

Ma Ilary non è stata mica la prima a volersi accaparrare il golden boy, nei mesi scorsi anche Maria De Filippi aveva dichiarato i suoi complimenti a Tommaso Zorzi e in tanti speravano di vedere l’influencer invischiato in uno dei suoi programmi tv cult. Per il momento Tommaso Zorzi pare proprio essere riuscito a vedere l’alba del suo sogno e tutti i suoi fan non vedono l’ora di scoprire quali saranno i suoi prossimi impegni tv.

