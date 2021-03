Un annuncio in grande stile sulla copertina di W Magazine e un servizio fotografico diretto da Sofia Coppola, regista, sceneggiatrice e attrice, figlia del regista italoamericano Francis Ford Coppola, sorella del regista Roman Coppola, nipote dell’attrice Talia Shire e cugina di Nicolas Cage, Jason Schwartzman e Robert Carmine.

Con l’aiuto dell’amica regista, l’attrice ha annunciato l’arrivo del secondo figlio. Un’amicizia, quella con Sofia Coppola, di lunga data e coltivata con gli anni: “È così bello vivere quel tipo di amicizia in cui vedi nascere i rispettivi figli”, ha detto l’attrice del suo rapporto con la sceneggiatrice, che ha due figli, Romy, 14, e Cosima, 10: “Ci sono pochi rapporti che durano nel tempo come il nostro, nel quale qualcuno che non fa parte della tua famiglia ti conosce così bene”. (Continua a leggere dopo la foto)















L’attrice statunitense Kirsten Dunst, nota per aver recitato in film come SpiderMan, Maria Antonietta ed Elizabethtown è incinta per la seconda volta. Lei e il suo compagno, Jesse Plemons, collega conosciuto durante le riprese della serie tv Fargo, ma con cui ha una relazione dal 2017, stanno per diventare genitori un’altra volta. Nel 2018 è Ennis, che tra qualche mese avrà compagnia. (Continua a leggere dopo la foto)















“Alcune fotografie sono state scattate sul pavimento. Ad un certo punto pensavo di non riuscire ad alzarmi”, ha raccontato Kirsten Dunst in un’intervista rilasciata a People. Nel servizio realizzato dalla fotografa Zoë Ghertner hanno posato anche le colleghe Elle Fanning e Rashida Jones. Per il servizio fotografico, l’attrice 38enne si è rivolta anche alle designer Laura e Kate Mulleavy, che hanno realizzato l’abito in pizzo indossato. (Continua a leggere dopo la foto)









Prima della relazione con Jesse Plemons l’attrice aveva avuto una relazione anche con gli attori Jake Gyllenhaal e Garrett Hedlund. Il nuovo compagno che la renderà madre per la seconda volta ha recitato in “Black Mirror”, “The Irishman” ed “El Camino”.

