Chi non lo conosceva prima, ha avuto l’occasione di vederlo per la prima volta all’Isola dei Famosi 2021. Ha solcato le passerelle delle migliori maison di moda e più volte, nelle ultime settimane, si è sentito parlare spessissimo di lui e dei suoi occhi… Stiamo chiaramente parlando di Akash Kumar, ex naufrago di Ilary Blasi e modello favoloso.

Più volte nelle ultime settimane Akash Kumar è stato etichettato sui social come arrogante e presuntuoso, aggettivi a lui non congeniali e da cui ha dovuto difendersi. Dopo essersene beccate quattro dalla Blasi e aver appellato come “morti di fame” la Lamborghini e Tommaso Zorzi, eccolo tornare alla carica contro un altro ex GF Vip 5: Andrea Zelletta aka Comodino aka Croccantino. (Continua dopo le foto)















Akash Kumar vs Andrea Zelletta è una combo che non ci saremmo mai immaginati, il mix che a quanto pare era già stato mixato (con pessimi risultati) tempo fa. Le parole dell’ex naufrago: “Se conosco Zelletta? No, io non conosco i comodini ragazzi. Dite che Andrea Zelletta è un vero modello e non io? Infatti dopo Ballando con le Stelle io ero da Armani, lui… non lo so ma non era con me. Se parliamo di carriera a 6 anni ero in Benetton. Con Zelletta ho pure litigato”. (Continua dopo le foto)























“Comunque tornando al discorso modelli, di solito quando fai televisione nella moda non entri più. Io invece ho fatto Ballando e mi hanno richiamato in Armani, sia per le sfilate che per alcune campagne. Quindi questo significa che tanto è dovuto dal tuo atteggiamento. Se sono più bello di Andrea? Sono uno dei 50 uomini più belli del mondo quindi vedete voi“. (Continua dopo le foto)

Acacia,intanto ti calmi

Poi non nomini più crocc perché manco sei degno

Il ‘comodino’ ci ha regalato perle e trash che tu manco ti sogni

Tra l’altro è arrivato in finale e tu hai abbandonato

Ultimo,lui è veramente un bravo ragazzo,umile e rispettoso Toh,beccati sti spicci#tzvip pic.twitter.com/KwSBO6SNED — Rachele 🍃🍪 (@RacheleArcangel) March 28, 2021

Ad oggi ancora Andrea Zelletta non ha risposto alle frecciate del collega Akash Kumar, ma è cristallino che tutti sperino che lui lo faccia presto. Una catfight tra modelli è proprio ciò che ci manca ancora in questo 2021 ricco di reality e di trash a non finire. Zelletta qualche giorno fa è stato avvistato in compagnia del suo ex coinquilino Tommy Z, intento a sorseggiare uno spritz e a spettegolare, chissà…

