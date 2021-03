“Ma sono io?”. L’eredità, colpo di scena improvviso: il concorrente sbaglia di proposito la risposta. La reazione di Flavio Insinna

A l’Eredità, dalla scorsa settimana, è cominciato il torneo dei campioni per devolvere il montepremi in beneficenza. Al triello erano andati Guglielmo, Gabriele e Adenia. Guglielmo sfrutta subito lo sbaglio dei suoi avversari e indovina una domanda sull’uomo più ricco del mono portandosi a 50 mila euro. Dunque è lui a guidare prima delle anticipazioni del Tg 1. Poi Adenia, che nella vita fa il veterinario, indovina la risposta sui materiali utilizzati nelle fabbriche dei rosari.

Dunque Adenia raggiunge Guglielmo a 60 mila euro e poi va a 70 mila ma sbaglia la risposta su una canzone degli Equipe 84 che poi viene indovinata dal campione uscente Gabriele che sbaglia ma poi sfrutta lo sbaglio degli avversari e così fa il primo passo verso la ghigliottina con 80 mila euro. Tra gli ex veterani in gara, Gabriele e Fiorella che si sfidano in un duello che può costare l’eliminazione di uno dei due. I concorrenti devono indovinare una lista di parole, avendo a disposizione un sinonimo e le lettere che compaiono pian piano. (Continua a leggere dopo la foto)















Tocca a Gabriele. Flavio Insinna gli chiede: “Rigido, per nulla agile. Con la L”. A quel punto, il concorrente spiazza tutti e risponde “Io”. L’autoironica battuta fa ridere Flavio Insinna. Il tempo, però, scorre inesorabile e Gabrile dà la risposta esatta: «Legnoso». Alla fine del duello, la spunta proprio l’ironico concorrente. Alla ghigliottina, però, arriva Adenia con la cifra super di 210mila euro. Le parole del giorno sono “tenere, cassa, conti, caffè, tempo”. (Continua a leggere dopo la foto)























Adenia ci pensa per il canonico minuto con la consueta suspence in studio e a casa. La neo campionessa riflette poi scrive sul talloncino quella che pensa essere la sua soluzione. “Ho pensato a diverse parole”. Alla fine ha scelto la chiave fondi. Invece la parola giusta era invece sospeso. La campionessa – che dimezza diverse volte, arrivando a 52.500 euro – risponde “fondi”. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma sbaglia. La risposta corretta era “sospeso”. Domani si torna a giocare per la solidarietà. Adenia è la nuova campionessa de L’Eredità. E’ stata la veterinaria ad aggiudicarsi la puntata di martedì 30 marzo del programma condotto da Flavio Insinna che va in onda su Rai 1 prima del Tg della sera.

Ti potrebbe anche interessare: “E porca miseria!”. I soliti ignoti, il concorrente sbotta in diretta e Amadeus reagisce ‘così’: “Adesso però…”