È uno dei programmi più seguiti. E i colpi di scena non mancano mai. A “L’Eredità”, trasmissione condotta dal bravo e simpatico Flavio Insinna, se ne vedono davvero di tutti i colori. Non capita di rado che anche le polemiche e le discussioni siano forti. D’altra parte succede in tutti o quasi i quiz show in cui ci sono soldi, tanti, e spettatori, tantissimi. Inoltre spesso si scoprono personaggi davvero singolari, ricordate Massimo Cannoletta?

Il divulgatore scientifico ha conquistato proprio tutti con le sue capacità e la sua ironia. Dopo 51 puntate, però, ha deciso di lasciare. "Sono stato quasi due mesi chiuso da solo in albergo – ha spiegato in un'intervista – uscivo solo per registrare: alla lunga la situazione è diventata sfiancante. In effetti la sensazione era quella. E poi avevo anche paura di stancare il pubblico e temevo di poter nuocere a un programma che mi ha dato tantissimo rimanendo per troppo tempo: non volevo essere una zavorra".















Nella puntata di martedì 30 marzo, però, il protagonista è stato un altro concorrente. L'ultima puntata de "L'Eredità" è appena terminata. Nel quiz del preserale di Rai 1 si stanno sfidando i campioni con montepremi che vanno in beneficenza. Le sfide tra gli ex veterani sono sempre all'ultima risposta e quella tra Gabriele e Fiorella non ha tradito le attese. Ma c'è stato un momento, in particolare, in cui tutti sono rimasti sorpresi dalla risposta di Gabriele. Il concorrente, che deve indovinare il termine esatto partendo da una lista di parole e le lettere che compaiono ad una ad una, ha stupito perfino Flavio Insinna.















Il conduttore Rai ha chiesto: "Rigido, per nulla agile. Con la L". Gabriele non ci ha pensato un attimo e ha risposto: "Io!". Tutti a quel punto, compreso Flavio Insinna, sono scoppiati a ridere. Nel frattempo, però, il tempo stava scorrendo e così il concorrente ha dovuto dare la risposta: "Legnoso". Che era effettivamente quella giusta. Al termine della battaglia con Fiorella è stato proprio l'ironico Gabriele ad avere la meglio.









Alla ghigliottina, tuttavia, ci è arrivata Adenia con la cifra monster di ben 210mila euro. Le parole date da Flavio Insinna sono le seguenti: “tenere, cassa, conti, caffè, tempo”. Per la campionessa è dura, infatti il suo bottino dimezza più volte. Fino ad arrivare a 52mila e 500 euro. Per Adenia è l’ultima chance e la sua risposta è “fondi”. Niente da fare, la parola giusta è “sospeso”. Mercoledì sera una nuova puntata e chissà, magari stavolta qualcuno regalerà un sorriso solidale grazie a “L’Eredità”.

