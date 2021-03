“Pazzesca”. Mai vista la casa di Elettra Lamborghini? È lei stessa a mostrarla, che lusso!

Dopo aver sconfitto il Covid, Elettra Lamborghini è tornata sui social e in televisione, dove riveste il ruolo di opinionista dell’Isola dei famosi insieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. La famosissima ‘twerking queen’ è risultata positiva e dopo aver superato la prova ‘tampone negativo’ lunedì 22 marzo ha fatto il suo ingresso in studio.

Dopo aver lottato contro il Covid è tornata alla sua vita di sempre, regalando ai suoi fan momenti della sua routine. "Sto provando a tornare ad allenarmi ma dopo il Covid non è facile" ha scritto su un video registrato mentre cammina su un tapis roulant. Figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, e nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini – fondatore dell'omonima azienda – Elettra ha cominciato la propria carriera esibendosi nelle discoteche della Lombardia, approdando quindi nel 2015 come ospite allo show televisivo Chiambretti Night.















Un anno dopo, nel 2016, ha partecipato al programma Super Shore, trasmesso in Spagna e America Latina, poi il successo in Italia come cantante, giudice di The Voice of Italy e ora come opinionista dell'Isola dei Famosi, dove per l'ultimo appuntamento ha scelto un abbigliamento che ha mandato in tilt i social. L'ereditiera, che per l'edizione 2021 dello show condotto da Ilary Blasi, è ospite fissa in studio insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, ha indossato un minidress di Versace che ha messo in mostra le sue giunoniche forme.















Ma non solo Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini sarà protagonista anche di un altro programma tv, MTV Cribs, lo storico show che porta i telespettatori nelle case dove vivono le star. 16 puntate per curiosare nelle case delle celebrities più cool del momento, tra cui Charlie Chalres con Sfera Ebbasta, Luca Vezil, Luis Alberto, la Defhouse ed Elettra Lamborghini.









L’ereditierà rivelerà chicche della futura dimora – che condividerà con il marito, il dj olandese Afrojack – e delle scelte fatte per arredarla. Un salto tra la casa in cui abita e quella in cui andrà a vivere insieme al marito. La puntata andrà in onda mercoledì 31 marzo alle alle 21.10 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW).

