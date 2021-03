Awed è uno dei concorrenti più in vista in questa edizione de ‘L’Isola dei Famosi’. Il suo vero nome, per chi non lo sapesse, è Simone Paciello e nei giorni scorsi si è messo in mostra soprattutto a causa di un furioso litigio con il naufrago Gilles Rocca. Hanno vissuto momenti di tensione altissima e nemmeno nella puntata condotta da Ilary Blasi lunedì 29 marzo si è giunti ad una tregua. Quindi il chiarimento non c’è stato assolutamente ed è difficile immaginare cosa succederà.

Anche Roberto Ciufoli comunque si è scagliato contro lo youtuber campano: “Ho trovato il suo modo di comportarsi veramente insopportabile. Non mi è piaciuta una cosa di quelle che ha detto o di quello che ha fatto”. Roberto sottolinea la sua volontà di non voler avere niente a che fare con Awed. L’attore sembra abbastanza categorico, quello che ha visto durante l’ultima settimana, gli è bastato a decidere di non provare nemmeno a dare una possibilità al ragazzo. (Continua dopo la foto)















Non tutti però conoscono tutti i dettagli della sua vita privata. Se da un punto di vista professionale sappiamo che uno youtuber di enorme successo, in tanti sono probabilmente all’oscuro che ha anche una sorella. Ha anche un fratello che si chiama Daniele, ma è sulla sorella Nunzia che si sono poste le maggiori attenzioni. Infatti, assomiglia moltissimo proprio al protagonista del reality show Mediaset. In rete non parlano di altro e sono rimasti a bocca aperta vedendo la foto. (Continua dopo la foto)















Secondo le informazioni che si sanno su di lei, Nunzia Paciello si è laureata l’anno scorso e tra i due fratelli c’è un legame davvero indissolubile. Pare abbiamo un rapporto bellissimo e molto stretto. Soltanto gli occhi della ragazza sono più chiari rispetto, ma tutto il resto è molto simile. Gli scatti che si vedono sul suo profilo sono molto eloquenti e, vista la bellezza assoluta della sorella, c’è chi ipotizza che ben presto possa avere anche lei un ruolo da protagonista nel mondo dello spettacolo. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia Paciello🍀☀️ (@nunziapacy)

Qualche giorno fa Vera Gemma aveva provocato Awed: “Se stasera dormo con te…Dormo al tuo fianco…Potrei prendermi il pubblico giovane?”. Awed, dopo aver riso di gusto nel momento in cui Vera Gemma gli ha fatto questa proposta, ha dato una risposta spiazzante. Difatti il giovane influencer ha dato un bel due di picche a Vera Gemma dell’Isola dei Famosi. “Io dormo con Paul piuttosto guarda…”.

“Non puoi farlo, è vietato!”. Stefano De Martino nella bufera. Pubblica quelle foto e sui social si scatena il putiferio