Altro che ballerino. Ne ha fatta di strada il ragazzo di Torre Annunziata che tutti hanno conosciuto grazie alla sua partecipazione all’edizione 2009 di Amici. Da allora Stefano De Martino è diventato uno dei conduttori emergenti più apprezzati del panorama televisivo italiano. Sarà stato per il fatto che dopo tanti anni di sacrifici e dedizione Stefano non si è mai montato la testa. Forse anche per il suo passato in un ambiente non semplicissimo dove sono in molti a cadere.

Lui no. E certo la bellezza aiuta, in tutto. Anche nel conquistare alcune delle donne più affascinanti dello showbiz, come Belen Rodriguez e, recentemente, la modella Mariacarla Boscono. Ma è soprattutto dal punto di vista professionale che De Martino ha saputo mettere a frutto la sua popolarità come ballerino professionista. Il suo legame con Maria De Filippi si è ancor più rinsaldato da marzo 2021, quando ha intrapreso la 'carriera' di giudice ad Amici 20.















La battuta pronta non gli è mai mancata. È già storica quella in risposta alle continue frecciate della tagliente Alessandra Celentano. La coreografa, all'ennesima critica lanciata all'indirizzo di Stefano De Martino, si è sentita rispondere "È così che nascono le storie d'amore". Colpita e affondata. E adesso, per i suoi detrattori, sarebbe bene fornirsi di grosse scorte di Malox, altro che vaccini. Qui si parla di roba grossa: addirittura di un nuovo programma tutto per lui…















Dopo aver guidato "Stasera tutto è possibile", ecco che per Stefano De Martino la sua mentore Maria De Filippi ha in serbo una grande sorpresa. Secondo il settimanale Nuovo Tv si tratta di una trasmissione che andrà in onda la domenica sera. E che potrebbe andare in onda subito dopo "Avanti un altro! Pure di sera". Intanto Stefano può tranquillamente godersi i buoni risultati ottenuti con la nuova edizione del suo programma trasmesso da Rai2.









Grazie al contributo di comici affermati e capaci come Vincenzo De Lucia il nuovo “Stasera tutto è possibile” condotto da Stefano De Martino ha fatto centro. E, non a caso, la regina di Mediaset, Maria De Filippi, che scoprì De Martino dodici anni fa, vuole puntare forte sul suo ‘delfino’. I presupposti per creare un nuovo crack della televisione ci sono tutti. E voi, cosa ne pensate, Stefano De Martino è l’uomo giusto al posto giusto?

