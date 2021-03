“Datti una calmata”. Isola dei Famosi, tutti contro Valentina Persia: “Non è giusto”

All’Isola dei famosi iniziano a farsi sentire la stanchezza e la fame. E di conseguenza sta venendo fuori il carattere dei vari naufraghi. Tra i tanti momenti che hanno caratterizzato la puntata del reality non è sfuggita l’imitazione di Vera Gemma da parte di Valentina Persia. Le due naufraghe si sono rese protagoniste di uno scontro in Palapa, preceduto da diversi malumori nei giorni scorsi. La comica romana ha preso di mira Vera Gemma, la naufraga con la quale fino a poco prima c’erano state diverse frizioni.

“Faccio una piccola imitazione di quando è stata votata ed è arrivata sull’Isola la vera Gemma. È uscita la vera persona”, spiega Valentina interpellata da Ilary Blasi sui motivi dei suoi malumori. “Tranquilli perché io non ce l’ho con nessuno, tanto meno con le donne. Voglio bene a tutti, in fin dei conti saremo tutti in nomination”, recita Valentina imitando Vera. “Poi non appena abbiamo liberato la Palapa, hai presente l’esorcista?!”. (Continua dopo la foto)















In Palapa Vera Gemma dava le spalle a Valentina Persia e probabilmente non si è accorta dell’imitazione che in studio ha coinvolto tutti tanto che Ilary Blasi ha chiesto persino il bis, ma anche la Palapa stessa, dove anche a Vera è scappato un sorriso. Infatti l’ha presa abbastanza bene: “Ringrazio Valentina dell’imitazione che è anche sexy devo dire. Cerco di essere ancora una donna sexy in una condizione così di disagio”. (Continua dopo la foto)















Durante la puntata di Mattino Cinque, si è parlato dello scontro tra le due naufraghe. La maggior parte degli opinionisti ha preso le difese della figlia di Giuliano Gemma, Arianna David ha attaccato Valentina Persia: “Dovrebbe darsi un attimo una calmata… Perché andare giù pesante così con Vera? L’hanno massacrata…Non lo trovo giusto…”. “Io vorrei farmi esorcizzare tutte le mattine da lei… È fantastica… Rende viva e colorata questa Isola… È un personaggio…”, ha detto Miriana Trevisan rivelando di aver trovato fantastico il comportamento assunto da Valentina sull’Isola dei Famosi e scatenando la reazione della David: “Io la trovo esasperata…”. (Continua dopo la foto)









Con il suo carattere e con la sua schiettezza, Valentina Persia è riuscita a conquistare Paolo Brosio, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha giustificato il comportamento della Persia affermando: “Valentina ha reagito a questi attacchi che hanno insinuato a determinate cose… Ha fatto bene…”.

