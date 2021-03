Live Non è la D’Urso chiude i battenti con tre mesi di anticipo. Quelle che in un primo momento erano solo delle indiscrezioni, sono state confermate da un comunicato di Mediaset. L’azienda ha confermato l’interruzione anticipata, ma ha ribadito di non voler mettere fine all’esperienza di Live – Non è la D’Urso, annunciando che il talk serale riprenderà con nuove edizioni in futuro. Il format è nato nella primavera del 2019, inizialmente con una collocazione di prima serata infrasettimanale.

Successivamente è stato spostato alla domenica sera dove, dalla stagione 2019-2020 si è scontrata con programmi importanti a cui il pubblico è molto affezionato. Si tratta di Che Tempo Che Fa e Non è l’Arena di Massimo Giletti. In queste due edizioni Live – Non è la D’Urso si è fatto notare per diverse ragioni, soprattutto per il caso Prati-Caltagirone, il cui teatro nelle settimane più calde è stato proprio lo studio di Barbara D’Urso. (Continua dopo la foto)















Tecnici e collaboratori del programma hanno voluto salutare Barbara D’Urso e le hanno organizzato una sorpresa alla fine dell’ultima puntata. La conduttrice si è commossa di fronte agli applausi di tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte della sua trasmissione. Un lungo riconoscimento sulle note di “Fai rumore”, la canzone di Diodato che ha vinto il Festival di Sanremo. (Continua dopo la foto)















Sul suo profilo Instagram, Barbara D’Urso ha pubblicato il video della bella sorpresa e lo ha commentato così: “Questo è l’AMORE. Stanotte dopo la puntata all’improvviso sono entrati in studio i macchinisti… elettricisti… le ragazze delle pulizie.. ecc… con le mani a forma di cuore urlando il mio nome. Emozione forte! Questo è l AMORE… peraltro reciproco.. Vi amo”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Al momento su Live Non è la D’Urso non ci sono certezze riguardo al futuro. In tutti i casi la conduttrice in una Stories di Instagram ha chiarito che tornerà in prima serata a partire dal prossimo autunno, senza però chiarire con quale programma. A partire da Pasqua, invece, tornerà al timone della versione “extended” di Domenica Live, che tornerà in diretta a partire dalle 14: “Non mi posso fermare, stiamo cercando di aggiustare uno studio per fare la diretta di 4 ore e mezza, tutte le domeniche. Entro a casa vostra mentre state ancora mangiando la frutta. Vi amo tantissimo”.

Fuori Barbara D’Urso, dentro Belen Rodriguez. Quella strana coincidenza nel mondo dello spettacolo