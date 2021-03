Salta un altro pezzo da novanta in Rai. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Lo scorso anno la sua trasmissione aveva tenuto compagnia ai telespettatori per tutta l’estate. Le critiche, soprattutto per i modi del conduttore, non erano mancate ma a spingere l’azienda a rivedere il palinsesto sarebbe stato il costo del talk. Così riporta Dagospia che ha lanciato la bomba.

Al suo posto, si legge ancora sul portale di Roberto D'Agostino, andrà in onda una versione allungata di 'Estate in Diretta', con una prima parte prevista alle 14 e una seconda dopo il Tg1 del pomeriggio. Per il conduttore è l'ultimo atto di un anno difficile in cui era stato al centro di polemiche rumorose tra cui spiccava il caso Alberto Matano – Lorella Cuccarini' in cui prese le parti di Lorella, non riconfermata alla guida del programma, accusando Matano di essersi comportato in maniera sleale. Una presa di posizione che aveva innescato una cascata di critiche e, per molti utenti della rete, resta la vera ragione della chiusura destinata a far discutere.















Parliamo di Pielruigi Diaco, che non vedrà riconfermata la sua creatura Io e te. Diaco che, nelle scorse settimane, ha annunciato il suo addio a Rtl 102.5 per Rai Radio 2, emittente con cui ha già collaborato agli inizi della sua carriera. Nei giorni scorsi avrebbe avuto un incontro con il direttore Radio Rai Roberto Sergio e per lui si parla , di una trasmissione nella fascia serale già da questa estate, forse ispirata al format 'Ti sento' in onda su Rai 2.



CENTRO RAI SAXA RUBRA

Ma in tv, nessuna chance. Pierluigi Diaco ha un passato da idolo in tv e nel giornalismo addirittura prima della maturità, a 15 anni già faceva intervista ai politici su Italia Radio mentre a 16 anni era sul piccolo schermo a Tele Monte Carlo. Nel 1992 Pierluigi Diaco è tra i fondatori del Coordinamento Antimafia a Roma: in quegli stessi anni aderisce al Movimento per la Democrazia – La Rete. Nel 1995 debutta nel programma "TMC Giovani" nel 1995.











Nella stessa stagione 1995-1996 conduce il programma Generazione X poi passa alle reti Rai. Qui conduce “La cantina” e “Maglioni marroni”. Qualche anno dopo Pierluigi Diaco arriva a Sky con il programma di approfondimento ‘’C’è Diaco’’. Conosciuto anche per l’attività di speaker radiofonico a Rtl 102.5, nel 2010 Pierluigi Diaco torna in Rai al timone di “Uno Mattina”, mentre l’anno successivo parteciperà come autore di “Bontà Loro” di Maurizio Costanzo. Opinionista fisso di “Domenica In”, raggiunge la notorietà anche con il programma “Io e Te”, una trasmissione piena d confronti e interviste svolte tra conduttore e ospiti in studio, e che punta tutta sull’emozionalità. In studio insieme a lui ci sono anche la comica Valeria Graci e Sandra Milo.

