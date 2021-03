Chiusa l’edizione del GF Vip, Andrea Zelletta si è buttato di nuovo nella vita di tutti giorni. Sempre indaffarato, ha parlato recentemente dei suoi nuovi progetti a RTL. “Sto lavorando a qualcosa di nuovo. Da un po’ faccio il dj, da circa un anno e mezzo. È uscito il primo disco che ormai è roba passata. Stiamo lavorando su qualcosa di nuovo adesso”. Una nuova vita dove potrebbe non entrare l’ormai ex amico del cuore Pierpaolo Pretelli. Non appena usciti dalla casa infatti Andrea Zelletta non le ha mandate a dire.

"Se credo alla relazione di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Ti dico che la verità la potrà dire solamente il tempo che ci farà sapere se il loro è amore, oppure soltanto un flirt". La riposta di Pierpaolo non si era fatta attendere. In una intervista radio ha rivelato di essere rimasto in ottimi rapporti con molti suoi ex compagni d'avventura, tra questi però non è stato affatto menzionato l'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta. Pierpaolo ha elencato Enock, Giacomo Urtis, Mario Ermito, Massimiliano Morra e Andrea Zenga.















Pretelli ha ammesso che sono proprio loro le persone che sente di più. Secondo molti le ragioni potrebbero essere diverse ma ce n'è una che spicca una in particolare. In tanti sembrerebbero d'accordo che la causa dell'evidente allontanamento tra i due vipponi possa essere Giulia Salemi. In questo momento, infatti, Pierpaolo potrebbe trovarsi in una posizione scomoda, sospeso tra la sua attuale fidanzata e l'amico Croccantino.















Andrea Zelletta da parte sua non ha intenzione di soffiare sulla polemica ma di concentrarsi sul lavoro e la sua fidanzata Natalia Paragoni. "A parte che siamo sempre chiusi in casa. Da quando sono uscito dal GF Vip non ci molliamo un secondo. Stare con il proprio amore è bello, no? Una compagnia certamente differente", ha svelato Andrea che poi si è lasciato andare.









Un post condiviso da Andrea Zelletta (@iamandreazelletta)



L’ex gieffino ha annunciato che sposerà Natalia in una intervista rilasciata al settimanale NuovoTv. Un passo giusto dopo due anni di convivenza ma non l’unico. Il loro prossimo passo sarà quello di acquistare una casa e allargare la famiglia. “Vogliamo diventarci da giovani e visto che Natalia mi ha preso un cane per responsabilizzarmi, stiamo facendo prove tecniche da genitori”.

