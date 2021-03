“Ilary Blasi lo ha fatto a fine puntata”. Isola dei Famosi, Iva Zanicchi dice tutto: “È successo dietro le quinte”

Oramai l’Isola dei famosi è entrata nel suo vivo. E se si parla sempre di Ilary Blasi e Tommaso Zorzi, non dimentichiamoci anche di lei, Iva Zanicchi. Su Canale 5 due puntate musicali tutte per lei: è questo il nuovo progetto televisivo della cantante e opinionista. Una cosa popolare di grande qualità cantando dal vivo e con una orchestra per raccontare i suoi sessant’anni di attività. A dichiararlo è stata l’artista in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. A settembre prossimo, invece, uscirà un nuovo album con dieci – dodici brani. Naturalmente non poteva non parlare de L’Isola dei Famosi 2021. Iva Zanicchi ha dichiarato che si sente a suo agio nei panni di opinionista accanto a Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini.

Sempre Iva ha svelato anche un aneddoto su Ilary Blasi: "Una persona perbene, affettuosa. Alla fine della prima puntata, quando eravamo tutti distrutti, lei è uscita e ci ha aspettato dietro le quinte per ringraziarci". Per la cantante la padrona di casa della quindicesima edizione, che continua a perdere ascolti tv, è molto tranquilla, attenta, a volte ci sono difficoltà tecniche di comunicazione e se la cava egregiamente. Con Elettra si sono incontrate a Verissimo: per Iva è simpatica. Riguardo a Tommaso, pur essendo un ragazzo molto giovane, l'ha stupita.















Quest'ultimo ha promesso che le darà una mano con i social per aumentare i followers. Tra i concorrenti preferiti dell'opinionista dell'Isola vi è Vera Gemma che ha dovuto dire "addio" al reality nella quinta puntata. Poi vi sono Awed, Drusilla Gucci Ludolf ed Elisa Isoardi, decisa e conosciuta.























Iva nella prima puntata ha nominato spesso Daniela Martani come 'signora vegana' ma solo perché non ricordava il suo nome. Ha spiegato che non era un modo per disprezzare i vegani: "Voglio vedere come Daniela potrà resistere mangiando solo cocchi e simili". Fino a qualche giorno fa c'è stata la divisione tra Burinos e Rafinados.



C’è da dire che per la Zanicchi non c’è mai stata differenza fra le due squadra, quindi averle unite non può fare che bene. Adora Fariba e Ubaldo su Parasite Island che se la stanno cavando bene. Crede che la vita dei naufraghi non sia una passeggiata, ma devono essere accorti da sapere gestire, imparare a cucinare il riso cercando di cibo: “E poi, sai cosa dico? Li voglio vedere soffrire un po’”. Brava, Iva!

