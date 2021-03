Ilary Blasi, anche la puntata numero cinque di questa Isola dei Famosi 2021 è andata. E ora sì che il gioco comincia a farsi duro. Il clima tra i naufraghi si è fatto tesissimo negli ultimi giorni, tra discussioni accese, scontri e anche divisioni. Lo ha mostrato nell’ormai famoso riassuntino a inizio diretta, poi ne ha parlato coi diretti interessati nella Palapa.

E ha anche bacchettato Massimiliano Rosolino che, forse con troppa diplomazia, quando lei gli ha chiesto come andassero le cose in Honduras ha risposto: "Il clima qui è un po' mitigato, ma siamo carichi", ha detto lo sportivo alla sua prima esperienza da inviato al reality show di Canale 5. E allora Ilary: "E allora non hai capito proprio niente, Massi".















La conduttrice ha bacchettato il suo inviato con il sorriso sulle labbra, ma in molti hanno notato un tono lievemente stizzito. E anche che a Ilary manca una spalla forte su cui contare per raccontare l'Isola e tenere in piedi la puntata. Gran parte del pubblico più social rimpiange quindi Alvin: "Ma Rosolino improvvisa?? Alvin manchi!", "Un televoto Rosolino- Alvin a quando?".















Tutti d'accordo, invece, sul modo di condurre della bella Ilary, che lunedì ha indossato un abito dalle tinte violacee, quasi color vinaccia, con un profondo spacco laterale a cui ha abbinato un paio di scarpe coloratissime e a stampa animalier. In queste prime settimane di Isola, non sono mancate le gaffe della signora Totti ma è anche per questo che piace: per la sua spontaneità.









Nessuna gaffe nella quinta puntata del reality, ma un gesto non è per nulla passato inosservato. Forse non pensava di essere inquadrata in quel momento, ma la bella Ilary per spostarsi sullo sgabello e posizionarsi più al centro ha utilizzato un metodo ‘alternativo’ che ha conquistato tutti. Si vede bene, infatti, come allarga il braccio quasi a voler spostare l’aria per mettersi nella posizione giusta. Nemmeno a dirlo, la clip è diventata subito virale. “Una di noi”, scrivono in tanti.

