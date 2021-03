Brutta botta per il programma ‘Uomini e Donne’. Il dating show di Maria De Filippi avrebbe infatti perso una delle sue protagoniste. La voce è sempre più insistente e queste indiscrezioni sono state confermate in queste ore. La persona in questione non è infatti apparsa in studio nella puntata del 29 marzo e pare non sia stata presente nemmeno nelle registrazioni. Due indizi che si avvicinerebbero ad una vera e propria prova. Ma si è comunque in attesa di notizie ufficiali.

Intanto, la tronista Samantha Curcio ha la possibilità di avere altri due corteggiatori. Uno dei due è Bohdan Beyba, ovvero l'ex di 'Temptation Island' che partecipò al reality show ai tempi di Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Bello e muscoloso, è un lottatore della MMA e lavora come geometra. Sembra che abbia grandissima determinazione e sia pronto a stupire tutti. In primis ovviamente la meravigliosa tronista, che potrebbe davvero interessarsi molto a quest'uomo.















Una delle dame del Trono Over è assente già da diverse puntate. In un primo momento non ci hanno subito fatto caso tutti, anche perché avrebbe potuto trattarsi di un'assenza momentanea. Ma adesso i giorni sono trascorsi inesorabilmente e di lei non c'è più traccia. Per questa ragione l'ipotesi più plausibile è che abbia lasciato la trasmissione di Canale 5. A confermare la news di questo addio è stata la pagina Instagram 'Uomini e Donne Classico e Over', che dà tutto ormai per ufficiale.















La dama che avrebbe deciso di mollare sarebbe Maria Tona. Prima della sua mancata presenza la donna aveva avviato una frequentazione più approfondita con il cavaliere Alessandro, ma poi lui aveva improvvisamente troncato ogni rapporto preferendo Federica a lei. Probabilmente dopo questo smacco avrebbe maturato la decisione di lasciare 'Uomini e Donne'. Ma nessuna conferma né smentita è ancora giunta, quindi occorrerà attendere i prossimi giorni per saperne di più.









Gemma Galgani ha intanto annunciato di essersi rivista con Nicola Vivarelli “per un chiarimento”. La dama piemontese ha precisato di essere uscita con l’ex cavaliere come due amici e nulla di più. Nel dettaglio, il chiarimento ruotava intorno a ciò che è accaduto in passato e soprattutto per quello che era rimasto irrisolto poco prima dell’abbandono di Nicola Vivarelli. Nessun ritorno di fiamma tra i due quindi per il momento.

