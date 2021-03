Elisa Isoardi si è subito imposta come grande protagonista in questa Isola dei Famosi 2021. Non solo per il suo carattere deciso, da ‘leader’, come ha dimostrato nelle discussioni con Brando Giorgi, ma anche per la sua dolcezza. In Honduras è emerso infatti anche il lato fragile e tenero della conduttrice de La Prova del cuoco che, lontana dagli affetti, ha pensato molto alla sua mamma. E si è sciolta in lacrime davanti alle telecamere.

"Non ho sentito mia madre per un po', quando poi ci siamo ritrovate, ogni volta che la guardavo pensavo: 'Guarda che mi sono persa in questi mesi!'. Quindi non succederà più. Mia madre è una donna estremamente forte e io voglio diventare come lei, essere lei. Spero sia orgogliosa di me", ha raccontato mentre si asciugava gli occhi.















"Questa è la prima volta che faccio questi ragionamenti con me stessa, perché a casa è tutto molto veloce e violento, non si pensa, invece qui si ha tempo per pensare – ha aggiunto Elisa -Vorrei per la prima volta chiederle scusa perché quando si ha ancora la fortuna di avere una mamma bisogna godersela e non bisogna mai perdere nulla di quei momenti insieme".















Un altro aspetto che invece è sotto gli occhi di tutti e ha colpito anche i media stranieri è la bellezza al naturale della presentatrice piemontese. Il Sun l'ha definita "splendida in bikini" ma per chi non l'avesse ancora notato, a poco dalla nuova diretta, la Isoardi ha pubblicato sulla sua pagina Instagram uno scatto che la ritrae in costume intero, in posa da sirenetta e senza trucco. "Mens Sana In Corpore Sano", la didascalia del post che ha fatto impazzire i fan.









Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)



I suoi follower si sono letteralmente scatenati: “La più bella sull’isola senza trucco si nota ancor di più la sua bellezza”, “Elisa desnuda, un grande quadro storico”. E ancora: “Bellissima, anche senza “mostrarsi troppo” e “Con questa il “SUN” va fuori dalle righe!!”. Infine, la Isoardi è stata trasformata in una “Dea della natura”. Ma fioccano anche i complimenti sul suo essere una “persona vera” che “pur rimanendo composta nel linguaggio riesci a dire le cose in faccia!”. Che l’Isola dei Famosi 2021 abbia già la sua vincitrice?

