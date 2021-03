Momento di nuove conoscenze per la tronista di ‘Uomini e Donne’ Samantha Curcio. La protagonista del Trono Classico del dating show di Maria De Filippi ha infatti l’opportunità di avere a disposizioni due nuovi corteggiatori. L’ultima puntata è stata registrata proprio nella giornata del 29 marzo ed è in particolare uno dei due interessato alla giovane ad aver catalizzato tutta l’attenzione. Infatti non è un volto sconosciuto al mondo della televisione, avendo già partecipato ad un reality.

A fornire queste informazioni è ‘Il Vicolo delle News’. Per l’uomo si tratterà dunque della sua seconda avventura nel piccolo schermo e chissà se sarà proprio lui in grado di rubare il cuore di Samantha. Le prossime settimane saranno fondamentali e capiremo chi potrà avvicinarsi sempre più alla tronista. Ma andiamo a conoscere più nel dettaglio chi è questo corteggiatore che arriva da ‘Temptation Island’ e che sta facendo parlare di sé sui social network da quando è arrivata la voce. (Continua dopo la foto)















Secondo queste anticipazioni sulle prossime puntate di ‘Uomini e Donne’, a corteggiare la bellissima Samantha Curcio ci penserà Bohdan Beyba, ex protagonista di ‘Temptation Island’, quando partecipò anche la showgirl Antonella Elia. Il ragazzo è originario dell’Ucraina e a livello professionale è un geometra. Ha anche un’altra grande passione, infatti è un lottatore di MMA. E stando a quanto riferito dalle anteprime, pare sia molto deciso a farsi ben volere da lei. (Continua dopo la foto)















Bohdan avrebbe già avuto un battibecco con un altro corteggiatore, Alessio, quindi si preannunciano scintille nelle prossime puntate. Al momento comunque non si sa con certezza quando si potrà vedere l’appuntamento in questione. Le registrazioni avvengono molto tempo prima della messa in onda, quindi il pubblico presumibilmente dovrà pazientare ancora un bel po’ prima di assistere a questo ingresso in studio. L’ucraino farà di tutto per far innamorare Samantha. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BOGDAN BEYBA (@bohdanbeyba)

Su Gero, che aveva rinunciato a portare avanti la conoscenza con lei, Samantha Curcio aveva detto: “Personalmente, non mi interessa dell’esterna perché ho fatto quello che mi sentivo di fare . C’era stato questo scambio di sguardi che mi avevi confermato. Non ho questo interesse tale da strapparmi i capelli o oppormi fisicamente alla tua uscita. Mi dispiace che tu non sia venuto a dirmelo in esterna”.

