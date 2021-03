Momento di estrema tristezza per la conduttrice televisiva di ‘Oggi è un altro giorno’, Serena Bortone. La donna ha infatti mostrato in diretta uno stato d’animo pessimo, a causa di una bruttissima notizia giunta solo qualche ora prima. Se n’è andata una persona che ha fatto la storia nel piccolo schermo e lei non è potuta ovviamente rimanere insensibile dinanzi a questa terribile dipartita. Durante la puntata del 29 marzo ha quindi voluto ricordare quest’uomo davanti a tutti.

Alcune settimane fa Serena Bortone si era resa protagonista di un intervento repentino in diretta. Durante un duetto tra Memo Remigi e Gigliola Cinquetti, il microfono di quest'ultima non ha più funzionato e il cantante ha tentato di passare il suo alla collega. Cosa che è vietata per le norme contro il coronavirus. Quindi, Serena Bortone ha subito interrotto questo scambio: "No, non so se si possono passare i microfoni, attenzione". Lui ha desistito e ha rinunciato a questo gesto.















Serena Bortone ha voluto ricordare lo storico autore televisivo e radiofonico Enrico Vaime, deceduto ad 85 anni al Policlinico Gemelli di Roma dove era stato ricoverato alcuni giorni fa per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute: "Ieri è morto Enrico Vaime. La sua scomparsa è per tutti un grande dolore. Lui è entrato in Rai nel 1960 vincendo un concorso. Ci ha lasciato ieri e lo ricordiamo con grande dolore". Poi ha voluto omaggiarlo con altre parole ricche di affetto e ammirazione.















Serena Bortone ha dunque concluso, dicendo: "Era un uomo straordinariamente bravo, arguto, garbato e competente, con una produzione vastissima di televisione, radio e anche teatro. Ciao Enrico". Un saluto commosso da parte della conduttrice della televisione pubblica italiana. Ed effettivamente Vaime lascia un grandissimo vuoto in tutto il piccolo schermo e non solo della nostra Penisola. In tanti hanno voluto parlare di lui per rievocare i suoi grandi successi professionali.









Durante ‘Storie Italiane’ anche Nicola Di Bari ha voluto dire la sua: “Era un caro amico, un’ottima persona, intelligentissimo. Era un grande lavoratore dello spettacolo. La sua scomparsa è una perdita enorme. Tutti gli artisti lo ricorderemo sempre. Enrico è stato un signore a cui abbiamo voluto tutti molto bene, perché era sempre pronto ad aiutare gli altri. Era semplicemente straordinario, non aggiungo altro”.

