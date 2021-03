Nella giornata di lunedì 29 marzo Barbara D’Urso è tornata in onda con il suo programma ‘Pomeriggio Cinque’, dopo la pausa consueta del weekend. Prima di iniziare la nuova settimana, circa dieci minuti prima dà sempre alcune anticipazioni succulenti su cosa accadrà poi in puntata. E qui ha annunciato una notizia inaspettata, che ha lasciato senza parole i telespettatori. La padrona di casa ha rivelato di aver avuto un incidente nelle scorse ore, ma non ha messo da parte la sua ironia.

Ci ha anche voluto scherzare su, ma sicuramente ha rischiato di avere problemi più seri. Carmelita ha tra l’altro rivelato che si tratta per l’esattezza del terzo incidente simile e la speranza del pubblico è che sia anche l’ultima. Barbara D’Urso ha fornito alcune novità sul cantante Gianni Morandi e, approfittando degli aggiornamenti sulle ustioni dell’artista musicale, Barbarella ha svelato di essersi ustionata. Vediamo nel dettaglio cosa le è capitato e cosa ha affermato davanti alle telecamere. (Continua dopo la foto)















Barbara D’Urso ha quindi riferito di aver avuto questa disavventura nella serata del 28 marzo: “Ieri sera io mi sono beccata la mia terza ustione. Non lo sa nessuno, e non voglio dirvelo. Mi sono ustionata in un’altra parte del corpo. Ma non ve lo dirò, è fantastico. Ogni tanto mi ustiono da qualche parte, sarà il karma ma meraviglioso, positivo”. Successivamente ha continuato a parlare con il suo pubblico, rassicurandoli. Infatti, non ha avuto conseguenze gravi da queste ustioni. (Continua dopo la foto)















Barbara D’Urso ha dunque riferito altri particolari: “Questa è energia positiva che io continuo a mandare. Non ho comunque avuto ustioni gravi come quelle di Gianni Morandi”. Dunque, il suo stato di salute non è preoccupante, infatti non a caso è presente al suo posto nella conduzione di ‘Pomeriggio Cinque’. Ha quindi avuto un piccolo spavento e un dolore momentaneo, ma fortunatamente tutto è andato liscio e non c’è stato bisogno di ricorrere eventualmente alle cure dei medici. (Continua dopo la foto)









Intanto, ‘NuovoTv’ ha intervistato un addetto ai lavori, che ha svelato un retroscena clamoroso sugli ospiti di Barbara D’Urso: “Chiunque è ospite dei programmi di Barbara D’Urso viene pregato dagli autori di non parlare di altri programmi e di altri conduttori”. Tutto questo sarebbe nato a causa dei presunti dissapori tra lei e l’altra regina di Mediaset, Maria De Filippi.

“Quelle cose non le devono dire”. Ma degli ospiti di Barbara D’Urso si è scoperto tutto